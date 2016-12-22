Diyarbakır'da kuaförlük yapan ve Dünya Kuaförler Konfederasyonunca İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen yarışmada bireysel dalda dünya ikincisi olan

Berat Polatoğlu

'nun kupa sevincini terör saldırısı gölgeledi.

Merkez Bağlar ilçesinde kuaförlük yapan Polatoğlu, Dünya Kuaförler Konfederasyonu (Confederation Mondial Coiffure) Türkiye Başkanlığınca farklı illerden seçilen 5 kişi ile İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen yarışmaya katıldı.

28 ülkeden ekiplerin katıldığı ve Türkiye ekibinin üçüncülük elde ettiği yarışmada Polatoğlu, bireysel dalda gerçekleştirilen "kesim-şekillendirme" kategorisinde dünya ikincisi olarak kupa almaya hak kazandı.

Kazandığı başarının sevinci ve gururuyla Diyarbakır'a dönen Polatoğlu, bu başarıyı herkesle paylaşmaya hazırlanırken, 4 Kasım'da Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı'nda PKK'lı teröristlerin 3 ton bomba yüklü minibüsle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada gerçekleştirdiği, 2'si polis 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'ü aşkın kişinin yaralandığı saldırıya maruz kaldı.

Saldırıda kuaför salonu zarar gören Polatoğlu, terör saldırısı nedeniyle mutluluğunu yaşayamadı.

Polatoğlu, AA muhabirine, şunları söyledi:

"Yaptığım tasarım büyük ilgi gördü. İtalya'yı salladık diyebilirim. Kilometrelerce uzaklıktaki Diyarbakır'dan birinin gidip İtalya'da ikinci gelmesi müthiş bir şeydi, anlatamam. Kupa aldım ancak gelince hazin bir sonuçla karşılaştık. Yan tarafımızda bomba patladı, hevesim kursağımda kaldı."

"Dünya ikincisi olduğumu açıklayamadım"

Saldırı nedeniyle yaşadığı üzüntünün tarifsiz olduğuna işaret eden Polatoğlu, yaşanan acı olaydan dolayı başarısını döndükten sonra kimse ile paylaşamadığını aktardı.

Polatoğlu, şunları söyledi:

"Diyarbakır'a dönünce müthiş bir sevinçle karşılanacağımı düşünüyordum. Ancak dünya ikincisi olduğumu dahi açıklayamadım. Tebrik etmeye gelenler daha çok 'Geçmiş olsun.' dediler. Memleketimiz bunları hak etmiyor. Keşke böyle şeyler yaşanmasa da Diyarbakır, ülkemiz güzel şeylerle anılsa. Burada güzel şeylerin olabileceğini herkesin bilmesi, görmesi lazım. Bu gibi şeyler kentimizi karalıyor. İstiyoruz ki şehrimiz hep güzelliklerle anılsın."

Saldırıda iş yerinde büyük hasar oluştuğunu belirten Polatoğlu, bu tür olaylardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Artık bu şehrimize güzellikler lazım. Diyarbakır'ın güzelliklerle, sanatla, barış, kardeşlikle anılmasını istiyoruz. Başka bir temennimiz yok." değerlendirmesini yapan Polatoğlu, dünyanın en iyi kuaförü olmayı hedeflediğini kaydetti.

AA