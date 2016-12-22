ANKARA - Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşunun üzerinden geçen 3 ay içerisinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı okulların bulunduğu 100'e yakın ülkenin 15'ine ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ülkelerden Somali ve Gine'deki FETÖ ile iltisaklı tüm okullar Maarif Vakfı'na devredilirken, Sudan'daki okulların devir teslim işlemlerinde sona gelindi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı'nın yaklaşık 3 ay önce kurulduğunu hatırlattı.

Vakfın kuruluşundan itibaren 3 ay içerisinde yaklaşık 15 ülke ziyaretinin yapıldığını bildiren Akgün, "Bazı ülkelere temsilciler, bazı okullara müdürler atandı, bazı okulların da teknik anlamda Maarif Vakfı'na geçiş süreci devam ediyor. Görüşmelerin devam ettiği ülkeler var. Mutabakat zabıtları imzaladığımız ülkeler var. Fiilen okullarını devraldığımız ülkeler var. Her hafta birkaç yeni ülkeye heyetler gönderiyoruz. FETÖ'nün eğitim alanında faaliyette bulunduğu 100'e yakın ülkenin tamamına ulaşma 6 ay ya da 1 yıl sürecektir." dedi.

"Ciddi talepler var"

FETÖ ile mücadelenin dışında, yurt dışında prestijli marka Türk okullarının açılması konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Akgün, bu konuda da yurt dışı ziyaretleri yaptıklarını ifade ederek, "Özellikle Türk diasporasının yoğun bulunduğu Avrupa ülkelerinden, Balkanlardan hatta Avustralya'dan ciddi talepler var. " diye konuştu.

FETÖ okullarının devralındığı ülkeler

Vakfın devralıp işletmeye başladığı okulların bulunduğu ülkeler arasında Gine'nin de yer aldığını bildiren Akgün, Sudan'daki okulların devir teslim işlemlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Çad ve Senegal'de FETÖ ile irtibatlı okulların Maarif Vakfı'na devrine ilişkin mutabakat anlaşmalarının imzalandığını belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Aslında Avrupa, Afrika, Avustralya ve Asya olmak üzere 4 kıtada şu an faaliyet yürütüyoruz. Bu ülkeler Uzakdoğu'da da var, Balkanlar'da da var, Orta Asya'da da var. Dolayısıyla isim vermekten ziyade dünyanın farklı bölgelerinde özellikle Türkiye'ye müzahir olan ve Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında diplomatik anlamda gidip süreci anlattığı ülkeler, bu konuyu ciddi şekilde dinliyorlar ve Türkiye ile çalışmak istiyorlar."

Benin'e heyet gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında, en önemli gündem maddelerinden birinin bu ülkedeki FETÖ ile irtibatlı 3 okulun Maarif Vakfı'na devrine ilişkin açıklamalar olduğunu ifade eden Akgün, "Maarif Vakfı olarak görevimiz, diplomasinin yol göstericiliğinde siyasetle beraber bu okulları devretmeye hazır olan ülkelerde alt yapıyı hazırlamak, o ülkelere eleman göndermek ve temsilcilik açmak. Bu kapsamda, en kısa zamanda Benin'e bir heyet gidecek. Bu heyetler içinde Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığından temsilciler bulunacak." dedi.

Temel hedef 193 ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Maarif Vakfı'nın 193 ülkede faaliyet göstermesi yönündeki sözlerini dile getiren Akgün, "Temel hedefimiz budur." dedi.

Birol Akgün, yurt dışında devraldıkları okullara genel isim olarak "Türkiye Maarif Okulları"nı kullandıklarını ama yanında yerel düzeyde de isimler verdiklerini sözlerine ekledi.