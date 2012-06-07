LYS'ye giriş belgeleri internette

ANKARA - ÖSYM'den alınan bilgiye göre, 16-17 ve 23-24 Haziran 2012 tarihlerinde yapılacak

'na (

) başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini başvuru yaptıkları her LYS için ayrı ayrı, TC Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinebilecek.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileriyle adayın fotoğrafı bulunuyor. Başvuru yapılmayan LYS için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek. Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.

İlgili LYS'ye ait sınava giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.