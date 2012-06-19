LYS'ye girenler dikkat

ÖSYM, özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya süresi geçerli pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan adayın sınava alınmadığını, sınava alınsa bile sınavının geçersiz sayıldığını bildirdi.



ÖSYM'den yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, ''ÖSYM tarafından uygulanan sınavlarda resmi kimlik belgesi olarak 'sadece Nüfus Cüzdanı veya Pasaport'un geçerli olduğuna ilişkin kuralın hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği, 2012-LYS sonrasında ise bazı adayların kimliksiz olarak sınava alındığı'' yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kanuna atıfta bulunulan açıklamada, bu konudaki kuralların kamuoyuna ilan edildiği anımsatıldı.

Belirtilen güvenlik tedbirleri kapsamında bu tedbirleri içeren kuralları önceden bilen ve kabul eden adaylardan sınava girişte fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportun kabul edildiği ifade edilerek başka hiçbir belgenin özel kimlik belgesi olarak kabul edilmediğinin altı çizildi.

Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya süresi geçerli pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan adayın, sınava alınmadığı vurgulanarak, sınava alınsa bile sınavının geçersiz sayılacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bununla birlikte sınav merkezlerinde zaman zaman, ilgili sınav merkezindeki sınav görevlilerinin veya üniversitenin diğer yetkililerinin onayıyla, sınava giren diğer adayların tedirgin olmamaları için, onların dikkatini dağıtmamak amacıyla geçerli kimlik belgesi olmayan adayların da sınav tutanağına kimlik bilgileri yazılarak sınava alınmak durumunda kalındığı, sınav tutanaklarından tespit edilmiştir. Ancak, böyle durumlarda dahi bu adayların geçerli kimlik belgesi olmadığı halde sınava girdiği dikkate alınarak, sınavları ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılmıştır. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 2012-LYS'de kimlik belgesi olmadığı halde rektör tarafından sınava alındığı belirtilen adayların, Nüfus Müdürlüğünce nüfus cüzdanları çıkartılarak, bu kimlik belgeleri ile sınava alındığı tespit edilmiştir."