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LYS'ye 871 bin 313 aday başvurdu

Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) 871 bin 313 aday başvuruda bulundu.

LYS'ye 871 bin 313 aday başvurdu

Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) 871 bin 313 aday başvuruda bulundu.

08 Mayıs 2012 Salı 14:51
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LYS'ye 871 bin 313 aday başvurdu
ANKARA -  ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan 2012 tarihinde başlayan 2012-LYS başvuru işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre LYS'lere toplam 871 bin 313 aday başvuruda bulundu. 
LYS-1'e (Matematik) 619 bin 133, LYS-2'ye (Fen Bilimleri) 308 bin 702, LYS-3'e (Edebiyat-Coğrafya) 666 bin 163, LYS-4 (Sosyal Bilimler) 385 bin 659 ve LYS-5'e (Yabancı Dil) 49 bin 543 aday başvurdu.
LYS'ler 16-17-23-24 Haziran 2012 tarihlerinde yapılacak. 
Sınavların güvenliğine ilişkin alınan tüm güvenlik önlemleri bu sınavlarda da uygulanacak. 
Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek, adaylar sınav yeri bilgilerini, sınav binalarına atamaları tamamlandıktan sonra, ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile başvuruda bulundukları her LYS için ayrı ayrı edinebilecek.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 06:51
Anahtar Kelimeler:
LYS
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