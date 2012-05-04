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LYS'de başvurularında son gün

Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuruları için bugün son gün

LYS'de başvurularında son gün

Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuruları için bugün son gün

04 Mayıs 2012 Cuma 09:35
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LYS'de başvurularında son gün
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan'da başlayan 2012-LYS'lere başvuruların, 30 Nisan'da tamamlandığı belirtildi. Başvuru yapamayan adaylar için sürenin uzatıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi: ''2012-LYS'lere başvuru yapmak isteyen adaylar, 2-3 Mayıs 2012 tarihlerinde ilgili bankalara sınav ücretini yatıracaklardır. Bankalara sınav ücretini yatırma işlemi 3 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecektir. Bu süre içinde sınav ücretini yatıran adaylar ile daha önceki başvuru süresi içinde sınav ücretini yatırmış ancak, başvuru işlemini tamamlayamamış adaylar, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak veya bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurularını yapacaklar. Bu başvuru süresi, 2 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak; 4 Mayıs 2012 Cuma günü ÖSYM Başvuru Merkezlerinde saat 17.00'de, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak başvuru yapacaklar için saat 23.59'da sona erecek.'' Bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağı vurgulanan açıklamada, başvurusunu internetten yapacak adayların, ''Başvurunuz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını görmeleri ve yazıcıdan çıktı almaları gerektiğine dikkat çekildi.

Son Güncelleme: 04.05.2012 01:37
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