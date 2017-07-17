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Lunaparkta eğlence treni devrildi

Kırşehir'de, lunaparktaki eğlence treninin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lunaparkta eğlence treni devrildi

Kırşehir'de, lunaparktaki eğlence treninin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
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Lunaparkta eğlence treni devrildi

Kırşehir'de, lunaparktaki "elma kurdu" olarak bilinen eğlence treninin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hızırağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak devrildi.

İçerisinde 7-8 kişinin bulunduğu trenin altında kalan Vahap Işık (43) ve oğlu Yunus Işık (6) ile Mehmet ve Bekir Erdal kardeşler yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vahap Işık, burada yapılan müdaheleye karşın hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, lunaparkın işletme müdürü ve trenin operatörü gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırşehirLunaparkEğlence TreniEğlence Treni Devrildi
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