Lüks villalara kumar operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, lüks villalarda kumar oynattıkları ve oynadıkları öne sürülen 335 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri, Çatalca ve Şile'de lüks villalarda kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmasının ardından 3 ilçedeki villalara operasyon düzenlendi. Villalarda 4 oyun makinesi, oyun makinelerindeki numaraları göstermeye yarayan 2 televizyon, yüzlerce tombala kartı ve tombala kağıdı, oyun pulları, plastik oyun topları, ruhsatsız 1 Glock marka silah ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi ile kumar oynadıkları öne sürülen 327 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, güvenlik güçlerinin operasyonundan önceden haberdar olmak amacıyla villa ve çevresinde özel güvenlik kamerası sistemleri kurdukları öğrenildi.

Kumar oynadıkları öne sürülen 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira para cezası uygulandığı, kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmek iddiasıyla 8 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.