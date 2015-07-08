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Lübnan'daki Türk askerinin görev süresi uzatıldı

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, Genel Kurul'da kabul edildi.

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresi uzatıldı

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, Genel Kurul'da kabul edildi.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 16:56
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Lübnan'daki Türk askerinin görev süresi uzatıldı
TBMM

Başbakanlık tezkeresinde, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli işlev üstlendiği belirtildi.

Bu çerçevede Türkiye'nin katkısının gerek BM sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikaların sürdürülmesine önemli katkıda bulunduğu kaydedilen tezkerede, "UNIFIL'in ülkemizin askeri kuvvet katkısında bulunduğu tek BM Barış Gücü operasyonu olması da dikkate alınarak katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" ifadesine yer verildi.

"Bor'un pazarı geçti, Niğde de ufukta gözükmüyor"

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tezkerenin görüşmelerinde grubu adına yaptığı konuşmada, Meclis'in çok defa tezkerelere onay verdiğini ancak tezkereye söz konusu faaliyetlerin görev yapılan ülkelerdeki halka ne gibi yararlar sağlandığına ilişkin hiçbir bilginin verilmediğini savundu. 

İktidarın gündeme getirdiği konularda istişareden uzak bir yaklaşım sergilediğini ileri süren Önder, "Artık karşınızda hükümetin sekreteryası gibi çalışmamakla bu ülkede demokratik süreçlerin gelişmesine katkıda bulunma ihtimali taşıyan bir parlamento var. Bor'un pazarı geçti, Niğde de ufukta gözükmüyor. Yerinizde olsam bu Meclis'i ciddiye alırım ve ciddi bir şekilde bilgilendirme yaparım" dedi.  

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, şahsı adına yaptığı konuşmada, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Suriye'ye silah ve mühimmat girişini engelleyici önlemlerin alınmadığını ileri süren Şeker, "Bugün ortaya çıkan tabloda bu yanlışın da payı var" görüşünü savundu. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da şahsı adına yaptığı konuşmada Türkiye'nin, milli menfaatlerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere kayıtsız kalamayacağını vurguladı, dış politikasını barış ve istikrar temeli üzerinde kurduğunu anlattı. Ünal, Türkiye'nin UNIFIL'e katkılarıyla barışı koruma konusunda etkin bir rol oynadığını belirtti. 

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 16:14
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Lübnandaki Türk Askerinin Görev Süresi Uzatıldı
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