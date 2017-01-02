Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Lübnan Dişişleri Bakanlığı Yetkilisi Mira Dagher, terör saldırısında ölen ve yaralanan vatandaşları olduğunu belirterek, "Bakanlık temsilcileri ve aileler ile durumu öğrenmek için birlikte geldik. İlgililerden bilgi alacağız." diye konuştu.
Açıklamanın ardından, heyettekilerden bir kısmı Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna, bazıları da yaralıları ziyaret etmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
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