Buna göre, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olabilecek.
Ayrıca, EPDK, dolum tesisindeki sorumlu müdürlerin "LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası" eğitimi vermesini sonlandırdı.
Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri, tüp dağıtım ve tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları, otogaz LPG dolum personeliyle pompacılar, yalnızca Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası alabilecek.
Öte yandan söz konusu istasyonlarda çalışacak sorumlu müdürler, istasyonla yapılacak sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde, LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB'a bağlı yetkili meslek odasına başvuracaklar ve bu belgenin düzenlenmesini talep edecekler.
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