LOZAN’DA BİZİ ENGELLEYEN BİR MADDE Mİ VAR ???

Abdullah Akosman

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK MADEN REZERVLERİ…

Türkiye maden rezervi açısından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alırken, adeta büyük bir servetin üzerinde oturuyor. Türkiye yer altı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde adı geçen 132 ülke arasında toplam üretim değeri itibariyle 28’inci, maden çeşitliliği itibariyle 10’uncu sırada yer alıyor.

ALTINDA DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Türkiye’nin teorik altın potansiyelinin 6 bin 500 ton olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, bu potansiyelle dünyada ikinci potansiyel durumunda bulunuyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 600 ton altın varlığı görünür hale getirilirken, mevcut potansiyelin yüzde 10’u bulundu ve altın yataklarından şu ana kadar 50 ton civarında altın üretildi.

JEOTERMALDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Teorik jeotermal enerji potansiyeli 31 bin 500 MWt (megavat termal) olan Türkiye, bu potansiyeli ile dünyada 7’inci, Avrupa da ise birinci konumda bulunuyor. Türkiye’nin bugün jeotermal enerjiyi doğrudan kullanım kapasitesi bin 229 MWt. Doğrudan kullanım açısından ise Türkiye dünya sıralamasında 5’inci konumda.

DİĞER ÖNEMLİ REZERVLER

* Bor: Türkiye 3 milyar 66 milyon ton olan bor rezervleri ile dünya bor potansiyelinin yüzde 72’sini elinde bulunduruyor

*Türkiye ve bor madeni ilişkisi

İçinde bulunduğumuz çağın en önemli madenlerinden biri olan bor madeni, dünya genelindeki rezervlerinin yarısından fazlasını Türkiye’de barındırmaktadır. Oran olarak %65’lik bir kesimden bahsedilirken, dünyadaki üretimin %32’lik bir payı da Türkiye’ye aittir. Dünyada bor barındıran diğer ülkelere baktığımızda; ellerindeki rezervlerin en geç 50 yıl içerisinde tükeneceği söylenirken; Türkiye söz konusu olduğunda bizim topraklarımızda bulunan bu madenlerin en az 450 yıl daha idare edebilecek miktarda olduğu ortaya çıkmaktadır.

* Çinko-kurşun: Türkiye’nin metal içeriği olarak 860 bin ton kurşun, 2,3 milyon ton çinko rezervi bulunuyor.

* Demir: Ortalama yüzde 50-55 tenörlü işletilebilir demir rezervi toplamı 113 milyon ton dolayında bulunuyor.

* Krom: Türkiye’nin krom rezervi 26 milyon ton civarında.

BOR MADENİ NERELERDE KULLANILIR?

Savunma sanayisi : Kurşun geçirmez yeleklerde ve askeri tankların zırhlı kısımlarında kullanılan bor madeni, elmas taşından sonra gelen en sert malzeme olarak kabul edilmektedir.

*Yakıt sektörü: Bor madeninin içeriğinde bulunan sodyum tetraborat isimli madde, kullanılan yakıtlarda önemli bir katkı maddesi olarak yer almaktadır. Hatta bu madde uzun yıllar öncesinde Amerika’daki havayolu şirketlerinde önemli bir uçak yakıtı olarak da kullanılmıştır.

*Sağlık sektörü : İsmine “BNCT” denilen bor içerikli madde, kanser gibi çok önemli bir hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Vücuttaki kanserli hücrelerin tespitinde ve onların yok edilme aşamasında sıklıkla yararlanılan bor, bazı ülkelerde tablet şeklinde dahi satılabilmektedir.

Dünyadaki bor rezervi 2015 yılı itibariyle 1,3 trilyon ton olarak hesaplanmaktadır. Bu rezervin yüzde 73,2’si Türkiye’de, yüzde 6,1’i ABD’de, yüzde 3,6’sı Çin’dedir. Görüleceği gibi Türkiye bor rezervinde dünyada açık ara ilk sıradadır. Aynı yılda dünya bor üretimi 4,2 milyon tondur. Bu üretimde Türkiye yüzde 48 ile birinci sırada, ABD yüzde 29 ile ikinci sırada ve Güney Amerika ülkeleri (Arjantin, Şili, Peru ve Bolivya) yüzde 12 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

LOZAN’DA BİZİ ENGELLEYEN BİR MADDE Mİ VAR ???

Ekonomi dünyasının ünlü ve usta ismi Mahfi Eğilmez, “Kendime Yazılar”da kritik bir iddiayı gündeme taşıdı. Tarihin çöplüğüne atarken de son noktayı koydu. İşte Eğilmez Hoca’nın mahfiegilmez.com’daki o yazısı…

Son yıllarda nereye dönsek şöyle bir iddiayla karşılaşıyoruz: ‘Lozan Antlaşması 100 yıl süreli yapılmıştır. Antlaşmaya ekli gizli maddelerde, Türkiye’nin bor ve petrol başta olmak üzere madenlerini çıkarması yasaklandığı için biz bunlardan yararlanamıyoruz. Antlaşmanın süresi 2023 yılında dolacak, dolayısıyla 2023’den itibaren madenlerimizi yer üstüne çıkarıp kullanarak ve ihraç ederek hızla gelişmiş ülke statüsüne geçeceğiz.’

Bu iddia doğru mu yoksa bir şehir efsanesi mi? Eğer doğruysa bugüne kadar çıkaramadığımız madenlerimizi çıkararak 2023’den sonra zengin olacağız demektir. Eğer bu bir şehir efsanesiyse o zaman bunu kanıtlayalım ve tarihin çöplüğüne atalım.

Kaynaklar ;

https://www.mailce.com/bor-madeni-nedir-ne-ise-yarar.html

https://enerjienstitusu.org/2016/07/07/lozan-2023-turkiyenin-madenleri/