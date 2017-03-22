Londra'da silahlı saldırı

LONDRA - İngiliz Parlamentosu yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada İngiliz Parlamentosu yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığı belirtildi.

İngiliz polisi, İngiliz Parlamentosu yakında Westminister köprüsünden silah sesleri geldiğini, öğleden sonra yerel saatle 14:40’da güvenlik güçlerinin bilgilendirildiğini açıkladı.

Ayrıca olay sırasında İngiliz Parlamentosu’ndaki oturumları takip eden AA muhabirleri, kimsenin parlamentodan çıkışına izin verilmediğini kaydetti.

Bazı görgü tanıkları ise parlamento içerisinde eli bıçaklı bir saldırganın olduğunu söyledi.

Eş zamanlı ikinci saldırı

Görgü tanıkları parlamentoya yakın bölgede sivil vatandaşlara ateş açıldığını ifade ediyor.

Eş zamanlı ikinci saldırının ise İngiliz parlamentosu içerisinde yapıldığı, bir saldırganın parlamento içerisinde bir polisi bıçakladığı bildirildi.

Avam Kamarası Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bıçaklandığı bilgisini doğruladı.

Bölge tamamen polis kordonuna alınırken, Westminister Köprüsü ve metro istasyonu kapatıldı.

Parlamentodaki oturumları takip eden AA muhabirleri kimsenin parlamentodan çıkışına izin verilmediğini belirtti.

'Başbakan May parlamentodan konutuna getirildi'

İngiltere Başbakanlığı: Başbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Şu an durumu takip ediyor.

Bir kadın hayatını kaybetti

Londra'daki silahlı saldırıya ilişkin Sir Thomas Hastanesinden yapılan açıklamada bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'den saldırıya ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz parlamentosu ve civarında yaşanan saldırılarla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın Londra'daki saldırılarla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin takip edildiğini iletti.