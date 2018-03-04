Londra'da öldürülen Türk gencinin ailesi taziyeleri kabul ediyor

GAZİANTEP

İngiltere'nin başkenti Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Özcan'ın ailesi, memleketleri Gaziantep'te oğullarının yasını tutuyor.

ondra'nın doğusundaki Barking semtinde 3 Şubat gecesi uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özcan'ın cenazesi, önceki gün memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Gülce Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özcan'ın ailesi, Seyrantepe bölgesindeki sosyal tesiste, taziyelerini kabul ediyor.

Abdullah Özcan AA muhabirine, üniversite öğrencisi oğlunun hafta sonu izni için eve geldiğini, arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıktığında ise bir grup tarafından saldırıya uğradığını aktardı.

Oğlunun neden öldürüldüğüyle alakalı bilgilerinin bulunmadığını belirten Özcan, "Olay, 3 Şubat Cumartesi saat 21.30'da gerçekleşti. Soruşturma aşamasında olduğu için bize bilgi vermiyorlar. Ama 4 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Kimseyle husumeti yoktu. Evimize yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta üniversitede okuyordu, hafta sonu arkadaşıyla buluşmak için gelmişti." dedi.

"Kan kaybından hayatını kaybetti"

Ellerindeki raporlara göre, ambulansın olay yerine 45 dakika sonra geldiğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

"Mevcut raporlara göre kan kaybından ölmüş. Yani doktorlar ve ambulans 45 dakika geç gelmiş. Araştırmamızı yapacağız. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz. İhmalkarlık olup olmadığını araştırıyoruz. 20 yıldır orada yaşıyoruz. Irkçılıkla ilgili bir sorun yaşamadık. Ama tabii ki neden olduğunu bilmiyoruz. Çete olabilir. Oğlum kriminoloji (suç bilimi) okuyordu. Çok harika bir çocuktu. Kardeşleriyle, ailesiyle çok iyi geçinirdi. Hayali vardı. Zaten o yüzden suç bilimi bölümünü seçmişti. Küçük yaşlarda cezaevlerine giren çocuklara, gençlere yardım etmek istiyordu. Suçlularla mücadele edecekti."

Özcan, İngiliz polisinin soruşturmayı sürdürdüğünü dile getirerek, "İngiltere'nin bazı bölgelerinde polis eksikliği var. Özellikle bizim oturduğumuz Barking bölgesinde çok az polis görev yapıyor ve sürekli böyle problemler yaşanıyor. Barking Belediye Başkanı ile de görüşmüştük. Kendisi de 'Bölgede polis eksikliği olduğunu, devletin yeterince polis vermediğini' dile getirmişti." ifadelerini kullandı.