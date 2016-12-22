Niğde

'de

tren lokomotifinin

öğrenci servisiyle

çarpışması sonucu 6'sı çocuk 14 kişi yaralandı.

Niğde'den Ulukışla ilçesi istikametine giden lokomotif, Eski Sanayi Sitesi mevkisindeki hemzemin geçitte Ali Gazi (49) yönetimindeki 51 JA 353 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğrenci servisiyle çarpıştı.

Servis sürücüsü Gazi ile serviste bulunan, Enes Talha Varol (4), Ayşenur Ataç (29), Emine Sevimli (34), Mehmet Ali Karagöz (3), Belinay Ataç (5), İhsaniye Varol (44), Elif Sude Sevimli (4), Mahmure Karagöz (34), Aysun Ata (25), Cemal Güler (28), Alperen Güler (6), Meryem Eroğlu (37) ve Beytullah Eroğlu (12), Niğde Devlet Hastanesi ile diğer özel hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Ali Gazi'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA