Liselilere ortalama yükseltme hakkı

ANKARA

Ortaöğretim kurumlarında bu yıla mahsus ikinci kez ortalama yükseltme sınavı yapılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan "Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" genelgesinde, orta öğretim kurumlarında ders kesimini takiben ilgili yönetmeliğin 41'inci maddesi gereğince yapılan Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları'nın tamamlandığı, yapılan değerlendirmede bazı öğrencilerin sınavlarda istenilen başarıyı elde edemedikleri ve sınıf tekrarına kaldıklarına dikkati çekildi.

Genelgede, "Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması nedeniyle, eylül ayında yapılacak sorumluluk sınavıyla birlikte pek çok öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesine ya da mezun olabilmesine imkan sağlamak üzere bir kez daha ortalama yükseltme sınavı yapılması gerekli görülmüştür" ifadesine yer verildi.

Genelgeye göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere, Bakanlığa bağlı tüm orta öğretim kurumlarında, öğrenciler, önceki yıllardan sorumlu olunan derslerin yanı sıra ders kesiminde gerçekleştirilen ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibarıyla sınıf geçip geçmediklerine bakılmaksızın bu öğretim yılında öğrenim gördükleri sınıfta başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava alınacak.

Sınava girilecek dersler, 12-23 Ağustos 2013 tarihlerinde öğrencilerin velileri tarafından dilekçeyle okul müdürlüğüne bildirilecek ve sınav programı da sınav döneminin başlangıcından önce ilan edilecek. Sınavlar, ilgili yönetmelik gereği eylül ayının ilk haftasında yapılacak.

İhtiyaç duyulması halinde, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında yapılabilecek sınavlar için sürenin yetersiz olması durumunda da eylül ayının ilk haftasını takip eden hafta da kullanılabilecek. Bir öğrencinin aynı günde gireceği sınav sayısı ise 3'ü geçmeyecek.

Genelgede ayrıca, ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşmesi nedeniyle, 2012-2013 eğitim öğretim yılı ders kesimi veya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı sonu itibarıyla okulla ilişiği kesilen öğrencilerden, bu sınavdan yararlanmak isteyenlerin bulunması halinde, başvuru tarihlerinde, tekrar eski okullarına kayıtlarının yapılarak sınava girecekleri derslere ait müracaatlarının alınacağı ifade edildi.

Sınav takvimi hazırlanırken, 2013-ÖSYS'de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve bu genelge kapsamında sınava girecek öğrencilerin durumlarının öncelikle dikkate alınacağı bildirildi.