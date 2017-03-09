Lice ve Genç'te PKK'lı teröristlere büyük darbe

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağın somut delilleriyle ortaya konulması, bölgede uyuşturucu maddelerin ve bunları gizleyenlerin bulunması amacıyla 5 Mart'ta Lice'nin Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu kapsamda 5 Mart günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularından oluşan 7 bini aşkın personelin katılımıyla Diyarbakır Lice'de "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" ile Bingöl'ün Genç ilçesinde "Şehit Binbaşı Turgay Çelik" adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Lice'deki operasyona 1 Ekim 2015 günü Silvan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden otomobil ile birliğine gittiği sırada bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Silvan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu'nun ismi verildi.

19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Olumsuz hava şartlarına rağmen bir metreyi aşan karın bulunduğu dağlık alanda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ile Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla başarıyla yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerle zaman zaman sıcak temas sağlandı.

Sikorsky, hava taarruz ve insansız hava araçlarının havadan destek verdiği operasyonda, güvenlik güçleri, karadan ise 33'ü kobra olmak üzere 100'ü aşkın araçla operasyonu gerçekleştiriyor.

Operasyonda 8'i Lice'de olmak üzere biri kadın 19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden biri, aranan teröristler listesinde "yeşil kategori"de

Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil kategori"de yer alan Erhan Siser kod adlı Edip Yetüt olduğu belirtildi.

Terörist Yetüt'ün 8'i, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 7'si 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2'si 'adam öldürme', '4'ü kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olmak üzere 22 suçtan arama kaydı bulunduğu, kriminal inceleme raporlarına göre Diyarbakır'da 7 ayrı el yapımı patlayıcı ve mayın patlaması olayının faili olduğu tespit edildi.

Bir asker şehit düştü

Lice'de devam eden operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen şehit düştü.

Sahte plakalı 6 araç bulundu

Güvenlik güçlerince drone de kullanılan hava destekli operasyonda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 6 araç bulundu. Araçlardan biri, güvenlik güçlerince yapılan müdahaleyle etkisiz hale getirildi.

Teröristlere ait 6 barınak ve 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği operasyon kapsamında, söz konusu bölgede güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda kimlik kontrolü yapılıyor, araçların geçişi kontrollü sağlanıyor.

28 yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde 348 araç ve bin 641 kişinin yapılan sorgulamalar sonucu haklarında suç kaydı bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı ayrıca yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 31 kişinin yakalandığı ve Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 günde, 3 M-16 piyade tüfeği, kanas, 5 uzun namlulu silah, tabanca, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, bixi makineli tüfek, 23 şarjör, 120 fişek, 7 el bombası, 2 glock marka tabanca, 39 tabanca fişeği, boş havan mühimmatı, 4 uçaksavar mühimmatı boş kovanı, hassas tartı, 2 el terazisi, 15 çift mekap ayakkabı, 10 koli torpil tabir edilen patlayıcı madde, 27 şemsiye, 27 kamuflajlı tişört, 350 kilogram amonyum nitrat, 18 terörist kıyafeti, 3 sırt çantası, 11 ısıtıcı, 1 çadır, 1 oksijen tüpü, 60 litre mazot, 23 ameliyat eldiveni, telsiz, 12 cerrahi makası, 16 çift ayakkabı, çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Bin 386 kilogram esrar bulundu

Terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik narkoterörle mücadele kapsamında 872 kilogramı toz, 514 kilogramı da kubar olmak üzere bin 386 kilogram esrar ele geçirildi.

Lice ilçesi Akçabudak Köyü Dergan mezrasında terör örgütü mensuplarınca yasa dışı oluşturulan park bölgesinde iş makinesiyle yapılan kazı çalışmalarında toprağa gömülü 6 bidon içerisinde yaklaşık 650 kilogram muhtelif yiyecek elde edildi.