Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine görev
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine...
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz'
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa...
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi'...
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak

Lice'deki terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu" tamamlandı.

Lice'deki terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu" tamamlandı.

08 Nisan 2017 Cumartesi 09:50
15 Okunma
Lice'deki terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi güney kırsalında barınan ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirilmesi, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunması, bölgedeki yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 5 Nisan'da saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu"nun 7 Nisan'da başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, 2 M-16 piyade tüfeği, 28 kalaşnikof piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 5 makineli tabanca, 7 tabanca, 5 keskin nişancı dürbünü, 7 RPG-7 roketatar, av tüfeği, 2 gündüz görüş dürbünü, holografik nişan aleti, 16 RPG-7 mühimmatı, 4 RPG-7 sevk fişeği, 106 av tüfeği fişeği, 12,7 mm'lik 605 uçaksavar mühimmatı, 11 bin 192 fişek, 126 şarjör, İncil, 3 büyük telsiz, 6 el telsizi, 17 el bombası, 2 balistik yelek, 33 terörist kıyafeti, 45 çift ayakkabı, 62 şemsiye, 2 kamera, lazer yazıcı, yaklaşık 950 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda tıbbi ve yaşam ve malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

İlçeye bağlı 3 köy ve bir mezrada, 42 ev ve eklentisinde yapılan aramada teröristlere ait 12 sığınak ve bir barınak tespit edildiği, bunların imha edildiği kaydedilen açıklamada, teröristlerce bin 80 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanan 22 el yapımı patlayıcı düzeneği, oksijen tüpü ve 25 mutfak tüpünün tahrip edildiği aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü personelince 10 yol kontrol noktasında 268 araç ve 752 kişinin sorgulamasında kayıp şahıs olarak aranan bir kişinin yakalandığı, 14 kişinin 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, narko terörle mücadele kapsamında kenevir ekim alanlarını sulamak için kullanılan 2 sulama motoru ile 648 kilogram toz, 144 kilogram kubar olmak üzere 792 kilogram esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemelerinin yerinde imha edildiği, silah, mühimmat ile uyuşturucunun ise muhafaza altına alındığı ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
LiceVedat Aykut Müşterek OperasyonuDiyarbakırLicedeki Terör Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT'den HDP'li Demirtaş'ın gönderisine ilişkin açıklama
PTT'den HDP'li Demirtaş'ın gönderisine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanından tatil açıklaması
Milli Eğitim Bakanından tatil açıklaması
Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Malatya merkezli kaçak silah operasyonu: 27 gözaltı
Malatya merkezli kaçak silah operasyonu: 27 gözaltı
Kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasında 38 gözaltı kararı
FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasında 38 gözaltı kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ