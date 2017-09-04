Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110010
ALTIN
147.795
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4469
EURO
4.0575
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni...
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan...
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
'Maaş' gibi burs imkanı
'Maaş' gibi burs imkanı
'Yandex' ile uyarıyor
'Yandex' ile uyarıyor

Lice'de terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi, bir örgüt mensubu yaralı yakalandı, 2 iş birlikçi gözaltına alındı.

Lice'de terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi, bir örgüt mensubu yaralı yakalandı, 2 iş birlikçi gözaltına alındı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 12:03
0 Okunma
Lice'de terör operasyonu

DİYARBAKIR

 Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice'nin güneyindeki Bağlan ve Çavundur köyleri kırsal alanında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması amacıyla dün saat 20.00'den itibaren yürütülmeye başlanan operasyonun saat 10.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Bağlan'daki bazı konutlar ile çevresindeki aramalarda bir örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ağır yaralı yakalandığı, biri ayağından yaralı olmak üzere 2 iş birlikçinin el bombasıyla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede kalaşnikof piyade tüfeği, glock marka tabanca, 5 şarjör, 5,45 milimetre çapında 133 fişek, 2 el bombası, boş tabanca şarjörü, ses kayıt cihazı ve şemsiye ele geçirildi. Bağlan köyünde ölü ele geçirilen teröristin bulunduğu mevkide 10 kilogram toz esrar, 50 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini takiben delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve toz esrar muhafaza altına alınmış, soruşturmaya cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda devam edilmektedir."

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
LiceTerör Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem
Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kuzey Kore'nin aklını başına alması gerekiyor
Kuzey Kore'nin aklını başına alması gerekiyor
İstanbul'da her güne 3 FETÖ duruşması
İstanbul'da her güne 3 FETÖ duruşması
Son bir haftada 27 terörist öldürüldü
Son bir haftada 27 terörist öldürüldü
FETÖ üyelerinin izdivaçları bile şifreli
FETÖ üyelerinin izdivaçları bile şifreli
Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor
Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor
Atatürk Barajı balık üretiminde de söz sahibi
Atatürk Barajı balık üretiminde de söz sahibi
'Bizim için bayram hainlerin cezalarını bulduğu gün'
'Bizim için bayram hainlerin cezalarını bulduğu gün'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ