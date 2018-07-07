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Leylekler cami kubbelerini mesken tuttu

Leyleklere yaptığı ev sahipliğiyle tanınan ve farklı bölgelerinde leylek heykelleri bulunan Iğdır'daki leylekler, cami kubbelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Leylekler cami kubbelerini mesken tuttu

Leyleklere yaptığı ev sahipliğiyle tanınan ve farklı bölgelerinde leylek heykelleri bulunan Iğdır'daki leylekler, cami kubbelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:08
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Leylekler cami kubbelerini mesken tuttu

Iğdır'da, yöre halkı tarafından "hacı leylek" olarak adlandırılan leylekler, cami kubbelerine yaptıkları yuvalarıyla kente farklı bir renk katıyor.

Aras Vadisi ve Ağrı Dağı Mili Parkı, coğrafi konumu ve sahip olduğu iklimi nedeniyle birçok kuş türünün yanı sıra leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 350 kuş türünün bulunduğu bilinen Iğdır'da, özellikle cami kubbelerinde yuva yapan leylekler dikkati çekiyor.

Kentteki mahalle ve köylerde yaşam alanı kuran leylekler, yöre halkınca "hacı leylek" olarak isimlendiriliyor. Yaşamlarını genellikle cami kubbelerine kurdukları yuvalarda sürdüren leylekler, yöre halkınca da korunuyor.

Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, leyleklerin geçmişten bugüne Iğdır'ın daimi konukları olduğunu söyledi.

Göçmen bir kuş türü olan leyleklerin insanlar tarafından sevildiğine işaret eden Türkoğlu, "Yöre insanımız leylekleri kutsal bir hayvan olarak görmektedir. Aras Vadisi ve Ağrı Dağı Mili Park alanında besin zincirinin fazla olmasından dolayı leylekler buraya gelmektedir. Göç eden hayvanlar olmalarına rağmen birçok leyleğin kışı burada geçirdiği görülmektedir." dedi.

Mete Türkoğlu, leyleklerin yuvalarını yüksek kesimlere yaptığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Yuvalarını özellikle cami kubbelerine yaparlar. Ayrıca ağaç tepeleri, ev damları, elektrik direklerinde de yuva yaparlar. Leylekler burada ürer, yaklaşık 3-5 yumurta yapar ve 2 ila 3 ay süreyle yavrularını büyütüp kışın sıcak bölgelere göç ederler. Leylekler kış aylarında kuzeyden güneye, Arap Yarımadası'na doğru göç ettiğinden halkımızca da kutsal sayılmaktadırlar, hatta bundan dolayı onlara 'hacı leylek' diye de unvan verilmiştir."

"İnsanlar neredeyse leylekler orada"

Kent merkezindeki Nuh Nebi Camisi İmamı Ahmet Karaçöl de leyleklerin eskiden beri yerleşim yerlerine yuva yapan bir hayvan olduğunu belirtti.

Leyleklerin insanları sevdiğinden insanların yerleşim yerlerinde yuva yaptığını aktaran Karaçöl, "İnsanlar nerede varsa leylekler de orada bulunur. Eskiden köyde her evin bacasında leylekler yuva yapardı ama günümüzde binalara çatılar yapılınca leyleklerin yuva yapacağı yerler de azaldı. Atalarımız leylekleri 'hacı leylek' diye isimlendirmiş. Bu ismin onlara verilmesindeki amaç, insanların yaşadığı yerde yuva kuran bu hayvanlara kimsenin zarar vermemesini sağlamak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hacı Leylekığdır
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