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'Leylek köyü' binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Her yıl Afrika kıtasından göçle gelen leyleklere ev sahipliği yapmasından dolayı "leylek köyü" olarak anılan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'ni bu sezon binlerce kişi ziyaret etti.

'Leylek köyü' binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Her yıl Afrika kıtasından göçle gelen leyleklere ev sahipliği yapmasından dolayı "leylek köyü" olarak anılan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'ni bu sezon binlerce kişi ziyaret etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:22
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'Leylek köyü' binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Uluabat Gölü'nün kıyısındaki yarımada üzerinde kurulan ve her yıl Afrika kıtasından göç ederek gelen leyleklere ev sahipliği yapmasından dolayı "leylek köyü" olarak anılan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi bu sezon binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin, Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye olan tek mahallesi Eskikaraağaç ile Uluabat Gölü çevresindeki diğer mahallelerde evlerin çatılarına ve direklerin tepelerine yuvalarını yapan leylekler, mayıs ayında kuluçkaya yattı.

Karacabey Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla kayıt altına alınan göl çevresindeki 100'den fazla yuvada yavrularla birlikte yazı geçiren yaklaşık 500 leylek, sıcak yerlere göç etmeye başladı.

Üreme döneminde, başta Eskikarağaç Mahallesi olmak üzere Uluabat Gölü çevresi, leylekleri görmek için yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce kişiyi ağırladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı açıklamada, ilçenin tarım ve hayvancılık dışında önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Eskikaraağaç Mahallesi'nin Uluabat Gölü'nün kıyısında nadide bir bölge olduğunu belirten Özkan, göl çevresinin her yıl leyleklere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

"Elektrik hatlarını yer altına aldık"

Özkan, bölgenin turizm potansiyeli ve leylek popülasyonunu artırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mahallemizde bir anı duvarı oluşturduk. Bu duvarda Avrupa Leylek Köyü Ağı'nda bulunan ülkelerin fotoğrafları yer alıyor. Uluabat Gölü'nün kıyısında fotoğraf sanatçıları da gün batımını çekiyor. Ayrıca Arap turistler ile karavanla tura çıkan Avrupalılar da bölgeye ilgi gösteriyor. Belediye olarak buradaki hareketliliğin devamı için gölün kıyısında yürüyüş ve bisiklet yolu, gelen turistlerin ihtiyacına cevap verecek sosyal tesis yaptık."

Leylek Master Planı'nı hayata geçirdiklerini vurgulayan Özkan, "Elektrik hatlarını yer altına aldık. Elektrik direklerinin üzerine, çatılara yuvalar yerleştirdik. Bu yuvadaki leylekleri orada yaşayan ailelerin küçük çocuklarına zimmetledik. Onların daha güzel korunabilmesi için faaliyetler yaptık. Leyleklerin rahat bir yaz geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Leylek ölümleri ciddi manada azaldı"

Özkan, bölgedeki vatandaşlarla el ele vererek leyleklere karşı hassasiyet oluşturduklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Geçmişte leylek ölümleri çok fazlaydı. Yaptığımız faaliyetler neticesinde leylek ölümleri ciddi manada azaldı. Leyleklerin üremesinde artış var. Vatandaşlarımızda sahiplenme duygusu oluştu. Bölgeye ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor. Eskikaraağaç Mahallesi'nde bu sezon 150 bin ziyaretçiyi ağırladık."

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluabat GölüEskikaraağaç Mahallesi B
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