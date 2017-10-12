Leyla Zana hakkında beraat kararı

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasının istendiği davada, beraatine karar verildi.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Savcı önceki celse esas hakkında verdiği mütalaasında Zana'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar cezalandırılması yönünde görüşünü bildirmişti.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan Zana'nın avukatı, müvekkiline isnat edilen suçtan beraatini talep etti.

Mahkeme, Zana'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından ise kovuşturmanın ertelenmesine karar verdi.