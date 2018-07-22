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Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, hafa sonu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, hafa sonu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 18:03
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Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine, hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Son yıllarda artan yetiştirme alanlarıyla hem Isparta hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan lavanta, sosyal medyada ününün artmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Yaklaşık bir ay önce sezonun açılmasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan lavanta bahçelerinde, kısa süre sonra turizm sona erecek ve hasat dönemine geçilecek.

Hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünlerin tadına bakıyor.

Ağustos başında mor renk griye dönüşecek

Lavanta üreticisi Hüseyin Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta bahçelerinde özellikle hafta sonunda yoğunluk yaşandığını söyledi. Bahçelerde düzenledikleri konseptle insanların eğlenceli dakikalar geçirdiğini dile getiren Avcı, "Ziyaretçilerimizin mutlu bir gün geçirdiklerini görüyoruz." dedi.

Hasat döneminin yaklaştığını anlatan Avcı, bu dönemde lavantanın renk değiştirdiğini ve gri rengine dönüştüğünü kaydetti. Ağustos ayının başında renklerin tamamen griye dönüşeceğini ifade eden Avcı, "Lavanta, hasat dönemine yaklaştığı için azalmaya başladı. Elinizi çabuk tutun ve bu güzel diyara mutlaka gelin." diye konuştu.

"Gelmeye görmeye değer bir yer"

Fethiye'den ziyarete gelen Aylin Şafak, medyada lavanta bahçeleriyle ilgili haberler gördüklerini ve merak ettikleri için Kuyucak Köyü'ne geldiklerini belirtti.

Çok güzel bir ortamla karşılaştıklarını dile getiren Şafak, "Gelmeye görmeye değer bir yer, herkesin gelip, görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Songül Köksal da ailece hafta sonunu lavanta bahçelerinde geçirdiklerini söyledi. Lavantalar arasında güzel fotoğraflar çektirdiklerini kaydeden Köksal, "Böyle güzel bir atmosferde vakit geçirmek iyi geliyor insana." dedi.

Denizli'den gelen Yusuf Akçakol ise sosyal medyada uzun zamandır lavanta bahçelerini takip ettiğini, lavantaları görmek istedikleri için hafta sonu Isparta'ya geldiklerini belirtti. Akçakol, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
LavantaLavanta üretimiIsparta
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