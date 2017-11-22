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Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu

Trakya'da etkili olan kış şartları nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu

Trakya'da etkili olan kış şartları nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 16:38
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Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu

Trakya'da etkili olan kış şartları, lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Bölgede, geçen günlerde etkili olan kar yağışı oto lastikçilerinin mesaisini arttırdı.

Yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlar için 1 Aralık'tan itibaren Nisan 2018'e kadar geçerli olacak kış lastiği kullanılması zorunluğu ve mevsim koşullarının ağırlaşması üzerine araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler sanayi sitelerinde yoğunluk oluşturdu.

"Herkesin kış lastiklerini taktırması gerekiyor"

Oto lastikçisi Metin El, yaptığı açıklamada, son bir haftadır yoğunluğun arttığını söyledi.

Kış şartlarının etkili olması ve zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kalması nedeniyle sürücülerin oto lastikçilerine yöneldiğini belirten El, günde yaklaşık 30 aracın lastik değişimini yaptıklarını ifade etti.

Mesailerine gece de devam ettiklerini dile getiren El, "Kış lastiği takarak kaza risklerini en alt seviyeye indiriyoruz. Kar yağışının başlaması ile kış lastiklerine olan talep arttı. Herkesin kış lastiklerini taktırması gerekiyor. Biraz yoğun tempoyla çalışıyoruz ama yeter ki vatandaşımız mağdur olmasın." diye konuştu.

El, oto lastikçilerindeki yoğunluğun 20 gün daha süreceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Sürücü Süleyman Orun da aracına kış lastiği taktırmak için sıra beklediğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaKış şartlarıLastikçilerKış Lastiği
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