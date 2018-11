Lahmacunun yeni gözdesi  MAHİR LOKANTASI 

DİNÇER KARACALAR

Yaklaşık üç yıl önce Osmanbey’de açılan ve kısa sürede müdavimleri oluşan Mahir Lokantası kebap konseptini hizmete sokarak lahmacunun en lezzetli halini müşterileriyle buluşturarak dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.



İstanbul'da birçok ünlünün de uğrak yeri olan mahir kebap, lahmacunun en lezzetli halini gece 24:00 e kadar müşterilerine sunuyor. Urfa usulü ince hamurlu çıtır çıtır lahmacunları, yiyenleri müdavimi yapıyor.



İstanbul Şişli’de Güneydoğu mutfağının en güzel yemeklerini sunan Mahir Lokantası şehir için yeni bir alternatif. Kullanılan malzemelerin kendi ana vatanından geldiği mutfakta yemekler, döküm tencereler, toprak çömlekler ve taş fırınlarda hazırlanıyor. Adını lokantanın sahibi Mahir Nazlıcan’ dan alan mekân, isminin anlamına uygun maharetli bir yerde olduğunuzu hissettiriyor.

Tezgâhını çeşit çeşit et yemekleri, alinazik, iç pilavlı taraklık, antep beyran, mumbar dolması, burma kadayıf ve sebzeli güveçlerle donatan Mahir Lokantası son zamanlarda oldukça revaçta.

Böyle bir mekânda insanın göz ve mide olarak doymaması mümkün değil. Bu yemeklerin lezzetindeki en önemli özellik, kullanılan her malzemenin kendi yöresinden getiriliyor olması. Kızıltepe’nin bulguru, Antep’in baharatları, kurutulmuş sebzeleri… Et Mardin’den, zeytin Gemlik’ten. Yemeklere hafifliğini veren zeytinyağı ise kendi imalatları...