Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93841
ALTIN
209.455
DOLAR
5.3501
STERLİN
6.8635
EURO
6.0719
Marmara'da hava durumu
Marmara'da hava durumu
A Milli Futbol Takımı İsveç karşısında
A Milli Futbol Takımı İsveç...
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 20...
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
ABD Senatosunda Suudi Arabistan'a yönelik yeni yaptırım hamlesi
ABD Senatosunda Suudi Arabistan'a yönelik...

Lahmacunun yeni gözdesi  MAHİR LOKANTASI 

Yöresel lezzet tanımak isteyenlerin adresi Mahir Lokantası

Lahmacunun yeni gözdesi  MAHİR LOKANTASI 

Yöresel lezzet tanımak isteyenlerin adresi Mahir Lokantası

16 Kasım 2018 Cuma 10:55
0 Okunma
Lahmacunun yeni gözdesi  MAHİR LOKANTASI 

DİNÇER KARACALAR

DİNÇER KARACALAR

Yaklaşık üç yıl önce Osmanbey’de açılan ve kısa sürede müdavimleri oluşan Mahir Lokantası  kebap konseptini hizmete sokarak  lahmacunun en lezzetli halini müşterileriyle buluşturarak dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

İstanbul'da birçok ünlünün de uğrak yeri olan mahir kebap, lahmacunun en lezzetli halini gece 24:00 e kadar müşterilerine sunuyor. Urfa usulü ince hamurlu çıtır çıtır lahmacunları, yiyenleri müdavimi yapıyor.

İstanbul Şişli’de Güneydoğu mutfağının en güzel yemeklerini sunan Mahir Lokantası  şehir için yeni bir alternatif. Kullanılan malzemelerin kendi ana vatanından geldiği mutfakta yemekler, döküm tencereler, toprak çömlekler ve taş fırınlarda hazırlanıyor. Adını lokantanın sahibi Mahir Nazlıcan’ dan alan mekân, isminin anlamına uygun maharetli bir yerde olduğunuzu hissettiriyor.
Tezgâhını çeşit çeşit et yemekleri, alinazik, iç pilavlı taraklık, antep beyran, mumbar dolması, burma kadayıf ve  sebzeli güveçlerle donatan Mahir Lokantası son zamanlarda oldukça revaçta. 
Böyle bir mekânda insanın göz ve mide olarak doymaması mümkün değil. Bu yemeklerin lezzetindeki en önemli özellik, kullanılan her malzemenin kendi yöresinden getiriliyor olması. Kızıltepe’nin bulguru, Antep’in baharatları, kurutulmuş sebzeleri… Et Mardin’den, zeytin Gemlik’ten. Yemeklere hafifliğini veren zeytinyağı ise kendi imalatları...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
LahmacunMahir LokantasıLezzetYöreselİstanbulUrla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAM Başkanından Cemal Kaşıkçı açıklaması
TAM Başkanından Cemal Kaşıkçı açıklaması
Bakan Akar bedelli askerlik takvimini açıkladı
Bakan Akar bedelli askerlik takvimini açıkladı
TÜRKİYE “HAYIR” DİYOR
TÜRKİYE “HAYIR” DİYOR
Dışişlerinden 'İstanbul Başkonsolosluğu' açıklaması
Dışişlerinden 'İstanbul Başkonsolosluğu' açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında fezleke
HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında fezleke
Milletinin emrinde hakim ve savcılara ihtiyacımız var
Milletinin emrinde hakim ve savcılara ihtiyacımız var
Terör örgütlerinden talimat alanları adalet teşkilatımızda barındırmayacağız
Terör örgütlerinden talimat alanları adalet teşkilatımızda barındırmayacağız
Irak'ın kuzeyinde 3 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ