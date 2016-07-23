ÇANAKKALE

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner ve kardeşi Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner'in de aralarında bulunduğu 7 akademisyen tutuklandı, bir akademisyen ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Laçiner ve kardeşi ile 6 akademisyenin duruşması tamamlandı.

Sedat ve Vedat Laçiner ile Yrd. Doç. Dr. Halil Şimşek, Doç. Dr. İbrahim Türkyılmaz, Prof. Dr. Hüseyin Özdemir, Prof. Dr. Aziz Kılınç ve Prof. Dr. Cengiz Ataşoğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Doç. Dr. Mehmet Fatih Yavuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 7 kişi, daha sonra geniş güvenlik önlemleri arasında Çanakkale E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale'de, FETÖ ve Paralel Devlet Yapılanmasına (PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanıyordu.