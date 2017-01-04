banner70
04 Ocak 2017 Çarşamba

Çisil Egeli 'Yeni albümle geliyor' Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey... Vodafone 38. İstanbul Maratonu düzenlendi. Aysel Yakupoğlu gönülleri fethediyor Beyza Durmaz Sen N'aptın?
Eğitime kar engeli Meteorolojiden 5 il için uyarı Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar... Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda... AB, Türkiye'nin mücadelesini anlayamadı 10 KASIM GÜNEŞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da
Kahraman'ın sağlık durumu iyiye... "KKTC'ye verdiğimiz destek bundan... Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında... Meclis emeklileri ilgilendiren tasarı... "Hem Suriye'de hem Türkiye'de... Meclis'te 2016 yılının basın... Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı Meclis bin 376 saat mesai yaptı "Asgari ücrete 4 lirayı neden ilave... "Anayasa teklifinde yeterli tartışma... "MHP, anayasa paketine destek vermeyi... "Gönlüm yepyeni konsensüslü bir anayasa... "Ekonomiye yılda 40 milyon lira katkı... Anayasa görüşmelerinde 48 saatlik mesai AK Parti'den 'Cumhurbaşkanlığı...
Çin'deki hava kirliliği ulaşımı... Venezuela'da askeri helikopter kayıp ABD Kongresi Etik Ofisi'nin yetkileri... ABD'deki kilise saldırganına idam... Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında... Kıbrıs'ta tavizler felaketimiz... Kral Selman İstanbul'daki saldırıyı... Somali'de havalimanı yakınında... İran, Irak'a verdiği elektriği... Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Irak'ta... Bahreyn'de cezaevine silahlı saldırı... Çin'de 1 kişide kuş gribine rastlandı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü Türk ve Rus jetleri DEAŞ hedeflerini... Çin'de hava kirliliği ulaşımı...
Dolar/TL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatına... Enflasyon rakamları açıklandı Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne düşüşle başladı Kamu konutlarının aylık kira bedelleri... Kredi Fırsatları Elektrik hatlarına siber saldırı girişimi Otoyol ve boğaz köprüleri geçiş ücretlerinde... Yastıkaltı altının değeri 650 milyar... İlk Para Politikası Kurulu toplantısı... Tüketici şikayetlerinde ıslak imza... Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması 'Dolar/TL'de 3,50-3,20 seviyelerine...
KIBRIS'A SAHİP ÇIKALIM EL BAB'TA YAŞANMIŞ BİR KAHRAMANLIK... BOĞAZİÇİ KATLİAMININ MESAJLARI KIBRIS'TA ULUSLARARASI ÇÖZÜM MÜ?... Atilla Çilingir okurlarıyla buluşacak FETÖ'nün OMÜ yapılanması ortaya... KYK'dan yangın merdiveni olmadığı... Antalya'da deprem İzmir'de DEAŞ üyesi 5 kişi gözaltına... Altıntaş'ın cenazesini ailesi... Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması Barbaros Şansal tutuklandı İzmir'de DEAŞ'a Ortaköy operasyonu "Türkiye son 300 yılının en güçlü... İstanbul'da ByLock'tan 26 rütbeli...
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi Egemen Korkmaz Medipol Başakşehir'de James Harden, Rockets tarihine geçti Demba Ba sahalara dönüyor Galatasaray'da izin bitiyor Guardiola kariyerine ara verecek Futbolda ara transfer yarın başlıyor Babel resmen Beşiktaş'ta Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro... TFF'den hakem Süleyman Belli açıklaması Türkiye'de 2017'de 27 uluslararası... Futbol dünyası İstanbul'daki terör... Basketbolda zirve mücadelesi Kayserispor yönetimi istifa kararı aldı 'Şampiyon olmak istiyoruz'
YÖK, sağlıkta şiddeti ele alacak Verem Türkiye'de azaldı HORLAMANIZ MI VAR? UYKU APNESİNE DİKKAT... Kozmetik ürünler gebelikte zararlı Estetik Operasyon Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi Torun büyütenler daha uzun yaşıyor Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar... 'Türkiye Hepatit B'de orta... Kan testiyle kalp krizi riski tespit edilebiliyor Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık... Mesanesinden binden fazla taş çıktı
Çarpık kentleşmeden kuşlar da etkileniyor Yeni yıl 'gökyüzü şöleni'yle... İTÜ Antarktika'ya bilim insanı... evaContent Marketing Yazarı Bünyamin... Yüksek Popülerlik ve Daha Fazla Takipçi... Küresel ısınma kuşları erken göç... İÜ'de 2 buluşun patenti alındı Kanser hücrelerini yok eden 3 bileşik... Bu yıl 133 yeni canlı türü keşfedildi NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek Araştırmacılar 230 yıllık tanıyı... Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı... Bilim adamları diş döken dinozor türü... 'Cep'ten internet kullanımı... Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar...
'Yerebatan Sarnıcı' yeni görünümüne... HAKAN DEMİR 'BU TOPRAĞIN, BU VATANIN... 'ÜRKÜN” 'Dünyanın enstrümanı' Gaziantep'te... 41 DÜŞ 41 HOCA MAŞALLAH DEDİRTTİ... FD MEDYA YENİ YILI KUTLADI... Yerli filmler zirvede Kültür sanat dünyasında kayıplar... Khotivari'den "Cicili Bicili" gelecek Mozart'ın hayatı 'parmak ucunda'... George Michael hayatını kaybetti ‘Aysun Kaya' Sokak çocuğu ile röportaj 'The Net' 6 Ocakta vizyona girecek 'Bizi bize bıraksınlar, dünyayı...
Snapchat fenomeni ününe ün katıyor Emre Aydın Trump Cadde'de Tan Taşçı İstanbul'u sallayacak TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı...

KYK'dan yangın merdiveni olmadığı iddialarına yanıt

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce, yangın çıkan İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın merdiveni olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, 6 adet yangın merdiveni bulunduğu bildirildi.

04 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
Bu haber 153 kez okundu
KYK'dan yangın merdiveni olmadığı iddialarına yanıt
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce (KYK), yangın çıkan İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın merdiveni olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, 6 adet yangın merdiveni bulunduğu bildirildi.

KYK Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün 04.00'te, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nun mutfak bölümünde küçük çaplı bir yangın çıktığı hatırlatıldı. Yangını fark eden yurt görevlilerinin durumu itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine haber verirken bir yandan da uyuyan öğrencileri kaldırarak binadan tahliye ettikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının küçük çaplı olması sebebiyle yurt personeli yangın söndürme tüpleri ile de müdahalede bulunmuş ve 04.03'te yangını söndürmüştür. Bu sırada ortaya çıkan duman sebebiyle yangın alarmı devreye girmiştir. İtfaiye ekiplerinin saat 04.20'de gelerek durumu kontrol altına almasından sonra saat 05.15'te öğrencilerimiz güvenli bir şekilde yurda alınmıştır. Öğrencilerimizin yatakhanelerinden bağımsız halde bulunan mutfak bölümünde çıkan yangının çıkış sebebi kurum müfettişlerince araştırılmaktadır."

Bazı basın yayın organlarında, yurtta yangın merdiveni olmadığını iddiasında bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu iddia gerçeği yansıtmamakta olup, Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdunda 6 adet yangın merdiveni mevcuttur ve ilgili fotoğraflar kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

AA
Anahtar Kelimeler: Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar KurumuKYKYangınİstanbulİstanbulun Fatih IlçesiEdirnekapı Kız Öğrenci YurduYangın Merdiveni

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 1 Ocak 2017 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2017 © Önce Vatan Gazetesi