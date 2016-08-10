KYK yurtlarında sivil şehit ve gazi çocuklarına öncelik

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği'nin bugünün şartlarına uygun hale getirildiğini söyledi.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle KYK'ya bağlı yurtlara başvuru ve barınma şartlarının yeniden düzenlendiğine işaret eden Kılıç, "Yeni yönetmeliğimizde gençlerimize ve ailelerine müjde olarak nitelendirebileceğim düzenlemeler de var." dedi.

Daha önce herhangi bir öğrencinin yurtlarda barınabilmesi için en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması şartı arandığını belirten Kılıç, yeni düzenlemeyle "zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması" şartı getirildiğine dikkati çekti.

Kılıç, bu değişikliğin, asgari ücretli bir işte çalışan öğrencilerin de yurtlarda kalabileceği anlamına geldiğini kaydetti.

"Yüzde 50 fazla alınan aylık ücret alınmayacak"

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Asker üniforması giymiş Fetullahçı Terör Örgütü mensubu vatan hainlerinin bu girişimini milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin dirayetiyle bertaraf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sokaklara dökülen aziz milletimiz sayesinde demokrasi kazandı, Türkiye kazandı.

Sadece FETÖ mensubu bu teröristlerin girişimi neticesinde değil, ülkemiz yıllardır hain bölücü örgüt ve DAEŞ terörüyle de mücadele ediyor ve asker, polis, sivil şehitler veriyoruz. İşte bu mücadelede şehit düşen, gazi olan vatandaşlarımızın çocuklarını da düşünerek yeni yönetmelikte düzenleme yaptık. Bundan sonra sivil şehit ve gazilerimizin çocukları da yurtlarımıza öncelikli olarak alınacak. Köy korucularımızın çocukları da öncelikli olarak yurtlara yerleştirilecek."