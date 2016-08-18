KYK yurtlarında

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlar, üniversite öğrencilerine "beş yıldız" konforunda hizmet sunuyor.

Edinilen bilgiye göre, üniversite yerleştirme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek öğretime adım atan öğrencileri ve ailelerini yurt telaşı sardı. Yaşadığı şehrin dışındaki bir üniversiteye yerleşen gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara müracaat etmeye başladı.

Yoğun başvuru olduğu belirtilen devlet yurtları, sunduğu imkanlarla hem burada kalacak öğrencilerin hem de çocuklarından ayrılacak ailelerin içini rahatlatıyor.

Yenilen ya da kapasitenin artırılması hedefi doğrultusunda yeni yapılan yurtlar, otel rahatlığı sunuyor.

"Aile sıcaklığında..."

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir İl Müdürü Yakup Karaca, yaptığı açıklamada, KYK yurtlarının ekonomik olmasının yanı sıra sağladığı hizmetlerle de tercih edilir hale geldiğini belirtti.

Yurtları gören ailelerin memnuniyetlerini aktardığını anlatan Karaca, şöyle devam etti:

"Eski yurtları düşünen aileler, okudukları dönemdeki ranzalı koğuş sistemini, banyo için sıraya girdikleri yurtları hatırlıyor. Şimdi 2-3 kişilik odalar, ayrı ders çalışma salonları, banyolar oda içinde, 24 sat sıcak su... Yemekhanemiz lüks restoran konforunda en ucuz yemeği veriyor, diyetisyen ve gıda mühendisleri kontrolünde. Yeni yurtları gören aileler rahatlıyor. Eski anlayıştaki ranza sistemli yurtlar kalmadı. Lüks, 5 yıldızlı otel konforunda, aile sıcaklığında yurtlarımız var. Ailelerin hiç bir sıkıntısı olmasın."