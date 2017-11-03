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'KYK yatak kapasitesinde 180 binlerden, 622 binlere ulaşıldı'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, KYK yatak kapasitesinin müthiş bir yatırım hamlesiyle 180 binlerden, 622 binlere ulaşıldığını belirtti.

'KYK yatak kapasitesinde 180 binlerden, 622 binlere ulaşıldı'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, KYK yatak kapasitesinin müthiş bir yatırım hamlesiyle 180 binlerden, 622 binlere ulaşıldığını belirtti.

03 Kasım 2017 Cuma 15:17
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'KYK yatak kapasitesinde 180 binlerden, 622 binlere ulaşıldı'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)yurtlarının otel konforundaki odaları ve kaliteli hizmet anlayışı nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin tercihi haline geldiğini söyledi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bak'ın, Ankara'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Bakan Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerde yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte KYK olarak çok yoğun bir dönemden geçtiklerini belirterek, gayretlerinden dolayı tüm KYK çalışanlarına teşekkür etti.

KYK yurtlarıyla ilgili gelinen noktayı değerlendiren Bak, "Geçmişte öğrencilerimizin imkansızlıklar ve çileyle dolu anılarıyla yad ettiği KYK yurtları bugün otel konforundaki odaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla üniversite öğrencilerimizin ve ailelerimizin bir numaralı tercihi haline geldi. Yatak kapasitesinde müthiş bir yatırım hamlesiyle 180 binlerden 622 binlere ulaştık. Hedefimiz yeni yatırımlarımıza hız vererek yedek sıralamasına gerek kalmaksızın talep eden tüm öğrencilerimizi KYK yurtlarımızın konforuyla buluşturmak. Elbette bu büyük başarı öyküsünün ardında öğrencilerimizin derdiyle dertlenen ve onların sıkıntılarını yakından bilen Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden bugüne ortaya koyduğu güçlü irade vardır. Bu büyük değişim ve dönüşüm sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"KYK büyük bir aile"

Bakan Osman Aşkın Bak, KYK'nın büyük bir aile olduğunu aktararak, "Bu ailenin her bireyi bizim için önemli. Orada kendi çocuklarınızın kaldığını düşünerek hizmet etmeniz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı. 

Öğrencilere en iyi olanakları sağlamak için çaba göstereceklerini belirten Bak, şunları kaydetti: 

"Yurtlarımızda yemek sunumundan, kantin işletmesine, temizlik personelinden güvenlik görevlisine kadar bütün bu süreçlerde öğrencilerimiz için ter döken çalışanlarımıza gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette kimi zaman aksaklıklar yaşanabilir ancak bunları hiçbir şekilde öğrencilerimize yansıtmadan, pratik çözümlerle hızla ortadan kaldırmalıyız. Bize düşen, ailelerin bize emanet ettiği çocukları ülkemize en faydalı olacak şekilde eğitimlerini sağlamaktır."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasının ardından KYK il müdürleriyle istişarelerde bulundu.

AA

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