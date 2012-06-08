Kuzey Marmara depremi tartışması

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Baş Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, ''2045'ten önce Kuzey Marmara'da deprem olması benim için şaşırtıcı olur. Ancak, ana deprem oluncaya dek bu tür gerginlik birikimlerini gösterecek küçük depremler olagelecektir'' dedi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yapan Ercan, depremin, Marmara Ereğlisi önünde, 7.0 ile 7,2 büyüklüğünde deprem beklediği konumda, ayrıca odak 15 kilometre derindeki granit kabuğu derinliğinde olduğunu kaydetti.

Ercan, şöyle devam etti:

''Deprem bu bölgede gerginliğin biriktiğini gösteren kabukta, güre boşalırken yaptığı çıtırtılardır. Ancak bunlara bakarak, 'deprem olacak' demek doğru olmaz. Biz jeofizikçiler, bu küçük depremlerin konumsal, ayrıca süresel dağılımına bakarak bir yoruma varırız. Bugüne dek alınan depremcik ölçüleri, depremcik dağılımının Sivriada'dan Mürefte'ye dek çizgisel olduğunu göstermiştir. Bu bilgi, anılan aralıkta bir kırılma olacağını gösterir. Ancak, depremcik yoğunluğunun Mürefte-Marmara Ereğlisi-Büyükçekmece arasında yoğun, Büyükçekmece-Sivriada arasında seyrek olması şunları söyler; Kırılma iki depremle, iki parçalı olacaktır. Yer kabuğunun batı parçası, doğuya göre daha gevrektir.

Depremlerden ilki Bakırköy önünde 6,3 ile 6,7 arasında gerçekleşecektir. Özetle, Marnet ağı ile yakın denetim altında olan Marmara'da yakında deprem olacağına ilişkin hiçbir gösterge yoktur. Buna karşın deprem olacak deniyorsa, bunu bilim dışı bir 'yaygara' olarak değerlendirmek gerekir. 2045'ten önce Kuzey Marmara'da deprem olması benim için şaşırtıcı olur. Ancak, ana deprem oluncaya dek bu tür gerginlik birikimlerini gösterecek küçük deprem ile depremcikler olagelecektir.''

