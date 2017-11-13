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KUZEY IRAK'TA DEPREM

http://www.yenicagri.com/wp-content/uploads/2017/11/yeni-cagri-gazetesi-13-kasim-2017-pazartesi-tarihli-gazete-sayfalari-12.jpg

KUZEY IRAK'TA DEPREM

http://www.yenicagri.com/wp-content/uploads/2017/11/yeni-cagri-gazetesi-13-kasim-2017-pazartesi-tarihli-gazete-sayfalari-12.jpg

13 Kasım 2017 Pazartesi 00:03
21 Okunma
KUZEY IRAK'TA DEPREM

ANKARA ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Süleymaniye İl Sağlık Müdürü Mirhan Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, depremde Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını ifade etti. Derbedihan İlçe Kaymakamı Nasih Mela Hasan da deprem sonrası yaptığı açıklamada, hükümete ivedi bir şekilde yardım çağrısında bulundu. İran'da 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı İran'da yayımlanan Asr-ı İran haber sitesine göre, Kermanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti Valisi Feramerzi Ekberi, depremin Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve İsfahan eyaletlerinde de hissedildiğini belirtti. Ekberi, merkez üssü Irak'ın Halepçe kenti yakını olan depremde Kermanşah'da en az 2 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını ifade etti. Irak sınırına yakın bölgede yer alan Kasrı Şirin kentinde deprem sonrası elektriklerin kesildiği ve mal kaybının olduğu bölgeye çok sayıda can kurtarma ekibinin sevk edildiği kaydedildi. Ülke genelinde sela okundu Öte yandan, Bağdat, Kerkük ve kuzey illerinde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından ülke genelindeki camilerde sela okundu. Irak devlet televizyonu, "ilk belirlemelere göre depremin 4 ila 5 büyüklüğünde olduğunu" ifade ederken, Kerkük ve Süleymaniye'nin bazı yerleşim yerlerindeki evlerin maddi hasar gördüğünü bildirdi. Deprem Türkiye'de de hissedildi Deprem, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hissedildi. Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta sarsıntıyı hisseden vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 30 personelinden oluşan 5 araçlık arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'na hareket etti. Bölgedeki diğer illerden de yardım ekiplerinin gönderilmeye hazır bekletildiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKuzey ırak Ve Iran Da DepremMaddi Zayiat. Insan Kaybı
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