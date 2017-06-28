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Kuzey Afrika sıcakları geliyor

Yurt geneli, cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek

Kuzey Afrika sıcakları geliyor

Yurt geneli, cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:24
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Kuzey Afrika sıcakları geliyor

ANKARA 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son analiz ve tahminlere göre, Türkiye, cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yeni sıcak hava dalgasının etkisiyle ülke genelinde hissedilir derecede artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkmasıyla bazı il ve ilçelerde "uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerleri" görülecek.

10.00-16.00 saatlerine dikkat

Hafta sonu bazı il merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklığı Ankara, Bursa ve Malatya'da 40, İstanbul'da 37, İzmir ve Adana'da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya'da 42, Diyarbakır'da 43, Manisa'da 44, Şanlıurfa ve Aydın'da 45 derece olacak.

Öte yandan, sıcak hava dalgası gelecek pazartesi günü batı bölgelerde, salı günü iç ve hafta ortasında ise doğu bölgelerde etkisini kaybedecek ve sıcaklık mevsim normallerine dönecek.

Aşırı yüksek sıcaklığın neden olabileceği olumsuzluklara karşı yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları, sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları istendi.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2017 12:26
Anahtar Kelimeler:
Yurt GeneliSıcaklıkKuzey Afrika
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