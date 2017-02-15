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Kuyuya düşen köpek yavrusu 11 gün sonra kurtarıldı

Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek yavrusu, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla 11 gün sonra kurtarıldı.

Kuyuya düşen köpek yavrusu 11 gün sonra kurtarıldı

Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek yavrusu, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla 11 gün sonra kurtarıldı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:30
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Kuyuya düşen köpek yavrusu 11 gün sonra kurtarıldı

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı.

Dereseki Mahallesi'nde su kuyusuna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine 11 gündür süren kurtarma çalışmalarına destek veren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarma operasyonuna yaptıkları robotik kolla katılan liseli öğrenciler, çalışmalarını kameralarla kayıt altına aldı.

Öğrencilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kuyudan çıkarılan köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen ve vatandaşların ihbarı sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 11 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeykozSu Kuyusuna Düşen köpek Yavrusu
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