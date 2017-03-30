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Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de ise fırtına bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de ise fırtına bekleniyor.

30 Mart 2017 Perşembe 14:30
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Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışMarmaraKuzey Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimlerinde yağış başlayacağı ve zamanla bölge genelinde kuvvetleneceği kaydedildi.

Açıklamada, bu bölgede yaşanabilecek su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, yarın Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksama, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiGüneydoğu AnadoluKuvvetli YağışMarmaraKuzey Ege
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