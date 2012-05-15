Kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA

Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Antalya merkezinin yanı sıra Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Isparta'nın Sütçüler, Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli, Burdur'un Bucak, Ağlasun, Çeltikçi ilçelerinde yer yer etkili olacak.

Ayrıca Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde de lokal kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Denizci ve balıkçılar için uyarı

Antalya Körfezi'nde yarın güney yönlerden 3-5 kuvvetinde ve saatte 10-21 denizmili hızla esecek rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırarak 5-7 kuvvetine ve 21-33 denizmiline kadar çıkacak. Dalga yüksekliği de öğle saatlerinden itibaren 2-4 metre civarında olacak.

Rüzgar etkisini akşam saatlerinde kaybederken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Görüş mesafesi yağış anında 1 kilometreye düşecek.

Etkili yağışların ve rüzgarın oluşturabileceği ani su baskını, taşkın, yıldırım ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.