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Kuvvetli yağış geliyor

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış geliyor

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

12 Nisan 2017 Çarşamba 15:40
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Kuvvetli yağış geliyor

ANKARA

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yarın için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde kar erimeleri de görülebilecek.

Sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli YağışDoğu AkdenizGüneydoğu AnadoluDoğu Anadolu
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