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'Kuvvet'lerde devir teslim haftaya

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında yapılan atamaların ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında bayrak değişiminin gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

'Kuvvet'lerde devir teslim haftaya

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında yapılan atamaların ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında bayrak değişiminin gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

13 Ağustos 2017 Pazar 14:40
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'Kuvvet'lerde devir teslim haftaya

ANKARA -

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında yapılan atamaların ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında bayrak değişiminin 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesinin belirlenmesinin ardından devir teslim hazırlıklarına başlandı.

Devir teslim törenlerinden ilkinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında gerçekleştirilmesi bekleniyor. 22 Ağustos Salı günü yapılması öngörülen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu görevini, Koramiral Adnan Özbal'a bırakacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslimin de aynı gün gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki törende, emekliye sevk edilen Orgeneral Abidin Ünal görevini, Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e devredecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler ise yeni görevini, 23 Ağustos Çarşamba günü yapılması planlanan törenle devralacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki törende Orgeneral Salih Zeki Çolak görevini Orgeneral Güler'e bırakacak.

6 subaya terfi
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 2 Ağustos'ta Çankaya Köşkü'nde toplanmıştı. Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli şura toplantısı, Genelkurmay Karargahı dışında üçüncü kez yapılmıştı.

Şura çalışmalarının bir günde tamamlanmasının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştı. Bu kapsamda 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi ederken, 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatılmıştı.

TSK'da bayrak değişimi
YAŞ kararları kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hain darbe girişimi sırasında derdest ederek Akıncı Üssü'ne götürdükleri Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Orgeneral Güler, Harita Genel Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Güler, 2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirilirken, İçişleri Bakanlığının 28 Temmuz 2016 tarihli kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından odasında derdest edilen Orgeneral Güler, cuntacılar tarafından Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

YAŞ'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel, Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerinde de bulundu. Özbal, 30 Ağustos 2015'te koramiralliğe terfi etmişti.

YAŞ kararıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise 30 Temmuz 2016'dan itibaren Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı görevini yürütüyordu.

Küçükakyüz, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da, İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde, darbeciler tarafından derdest edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
YAŞKaraDenizHavaDevirönce Vatan
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