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Kutsal topraklara yolculuk 12 Eylül'de başlıyor

Hac kotalarını düşürmesiyle ilgili bu yıl iki kez kuranın çekildiği 2013 yılı hac organizasyonunda, ilk kafile 12 Eylül'de yola çıkıyor.

Kutsal topraklara yolculuk 12 Eylül'de başlıyor

Hac kotalarını düşürmesiyle ilgili bu yıl iki kez kuranın çekildiği 2013 yılı hac organizasyonunda, ilk kafile 12 Eylül'de yola çıkıyor.

03 Eylül 2013 Salı 12:03
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Kutsal topraklara yolculuk 12 Eylül'de başlıyor
ANKARA

Hac kotalarını düşürmesiyle ilgili bu yıl iki kez kuranın çekildiği 2013 yılıhac organizasyonunda, ilk kafile 12 Eylül'de yola çıkıyor.  

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac takvimiyle ilgili çalışmaların Bakanlıklararası Hac Kurulu tarafından belirlendiğini, bu sene Türkiye'den ilk hac kafilesinin 12 Eylül'de yola çıkacağını söyledi. 

Kafilelerin gidişlerinin 9 Ekim'e kadar devam edeceğini ifade eden Yücel, "Dönüşler de 19 Ekim'de başlayacak ve 10 Kasım'a kadar sürecek. Böylece hiçbir hacı kafilemizin Suudi Arabistan'daki kalış süresi 40 günü geçmeyecek. Geçmişte bu 52-56 güne kadar gidiyordu. Bu da bu sene yapılan ilklerden birisidir" dedi.  

Türkiye'nin hac kontenjanının 74 bin olarak belirlendiğini ancak Suudi Arabistan'ın hac kotalarında indirime gitmesi nedeniyle bu yıl 59 bin 200 kişinin kutsal topraklara gidebileceğini hatırlatan Yücel, bu rakamın yüzde 60'lık kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla yüzde 40'ının da şirketlerle hacca gideceğini bildirdi.

550 personele Suudi Arabistan'da eğitim verildi

Yücel, hacı adaylarına bin 600 personelle hizmet vereceklerini, kafile başkanının yanı sıra her 45 kişiye de bir din görevlisi denk gelecek şekilde planlama yaptıklarını, şirketlerde dahil olmak üzere her kafileye bir bayan irşad görevlisinin de bu sene hacılara hizmet edeceğini vurguladı.

Hacda görev alacak personelin eğitimiyle ilgili de çalışmalar gerçekleştirildiğini anlatan Yücel, personele birer haftalık seminerler düzenlediklerini ve personelin tamamen hazır hale geldiğini belirtti. 

Yücel, "Personelimiz içerisinde daha önce Suudi Arabistan'a gitmemiş, hayatında Kabe'yi görmemiş 550 görevlimiz vardı. Bu personelimizi de ramazan ayı öncesinde 5 günlük özel bir eğitim amacıyla Suudi Arabistan'a götürerek orada ciddi bir eğitim yaptık. Fiilen görevleri tatbik ettiler. Dolu dolu bir eğitim gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Hacı adaylarının eğitimiyle ilgili de bir heyet tarafından program hazırlanarak il müftülüklerine iletildiğini dile getiren Yücel, il müftülüklerin de program doğrultusunda en az 5 defa hacıları bir araya getirerek eğitim verildiğini, bu eğitimlerde sağlık konusundaki bilgilendirmelerin de il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını bildirdi. 

Hacı adaylarına menenjit aşısı yapılıyor

Yücel, hacı adaylarına yapılacak aşıyla ilgili de çalışmaların sürdürüldüğünü, Suudi Arabistan Hac Bakanlığının ülkelerin şartlarına göre aşılama talebi olduğunu, Türkiye'den de menenjit aşısı yapılması yönünde istekte bulunulduğunu kaydetti. Yücel, "Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilmiş ve Sağlık müdürlükleri kanalıyla her ilde, bizim ilettiğimiz aşılar hacı adaylarımıza uygulanmaktadır. Her hacı kafilesi gitmeden önce aşısını yaptırmış ve aşı kartını da yanına almış hale geliyor. Bu konuda da bir sıkıntımız yok" diye konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve şirketlere yönelik hazırlıkların bitirildiğini ve sürecin olumlu bir şekilde takip edildiğini dile getiren Yücel, "Kabe çevresinde devam eden çalışmalar göz önünde bulundurularak azami hazırlıklarımızı yaptık. Hacılarımıza oranın şartlarına göre en uygun, en iyi şekilde görev yaptırmak için yapılabilecek hazırlıklar fazlasıyla yerine getirildi. Hacılarımızdan da sabır ve metanetle, oranın şartlarını da göğüsleyerek nefislerini ibadete hazırlamalarını isteriz" dedi.

45 dakikalık hac animasyonu

Tüm hacılara malzemelerinin eksiksiz olarak verildiğine dikkati çeken Yücel, bu yıl ilk defa 45 dakikalık bir animasyon hazırladıklarını da söyledi. Hacılara dağıtılan animasyonun gidiş ve dönüş arasındaki konuları sesli olarak anlattığını belirten Yücel, hacı adaylarına büyük yardımı olacak animasyonu, adayların gitmeden izlemelerinin önemli fayda sağlayacağını bildirdi. 

Yücel, hac öncesi çalışmalar kapsamında ambulans ve tıbbi malzemelerin Suriye ve Irak'taki karayolu sıkıntısı nedeniyle iki yıldır deniz yoluyla gönderildiğini hatırlattı.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 12:04
Anahtar Kelimeler:
Kutsal Topraklara Yolculuk 12 Eylülde Başlıyor
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