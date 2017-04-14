"Kutlu Doğum haftası, her sene bir bilgi ziyafetine dönüşmektedir"

Bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" teması işlenecek Kutlu Doğum haftası tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlendi. Şehitler ve gaziler için Kuran'ı Kerim okumasıyla başlayan programda, 'güven' ile ilgili Asya'dan Avrupa'ya uluslararası ülkelerden Müslümanların görüşlerinin yer aldığı sinevizyon gösterildi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yeryüzünde vahşetle özdeşleşmiş bir toplumu emin ve güvenilir bir topluma dönüştüren, düşmanları tarafından "emin" olarak adlandırılan Hz. Peygamber Muhammedül Emin'e salat ve selam ederek konuşmasına başladı. Görmez, Türkiye'de 1989'dan bu yana her yıl 14-20 Nisan arasının "Kutlu Doğum Haftası" olarak idrak edildiğini hatırlatarak, Hz. Peygamberin dünyaya şereflendirdiği haftanın sıradan bir hafta gibi geçiştirilemeyeceğini belirtti.

"Hz. Peygamberi anmaktan anlamaya" şiarıyla 28 yıldır Kutlu Doğum Haftası'nın idrak edildiğini aktaran Görmez, bunun üç büyük faydası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birincisi, bu hafta her sene bir bilgi, aydınlanma ve bir irfan ziyafetine dönüşmektedir. İkincisi, birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmekte, kardeşlik düşüncelerimizi, kardeşlik duygularımızı, Muhammed Mustafa sevgisi etrafında pekiştirmektedir. Üçüncüsü bu hafta hem milletimiz için hem kutlandığı bütün coğrafyalarda Müslüman kardeşlerimiz için manevi bir yenilenme haftasına dönüşmüştür. Bu hafta etkinliklerinin sevgili Peygamberimizin rahmet mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmaktan başka hiç bir gayesi olmamıştır. Zaman zaman Kutlu Doğum Haftası eleştirilere maruz kalmış, 28 Şubat süreçlerinde eleştirilmiş, 27 Nisan bildirilerine konu olmuş, bazıları da farklı din görüntüsü adı altındaki mülahazalarla eleştiriler yöneltmiştir. Bu eleştirilerin hiçbiri yerinde eleştiriler değildir."

"Hz. Peygamber ve Güven Toplumu"

Görmez, Kutlu Doğum Haftası'nın Mevlit Kandili'nin alternatifi olmadığını ifade ederek, "Bu hafta Mevlit Kandili'nin mütemmimidir. Mevlit Kandili Resulü Ekrem'i anma, ona olan sevgimizi ifade etme zaman dilimi olarak kutlanmaya devam ediyor. Kutlu Doğum Haftası ise sevgili Peygamberimizi doğru anlamak, onun sünnetini bugüne taşımak, onun hayatını, hayat tarzını, çocuklarımızla, gençlerimizle toplumun bütün kesimleriyle paylaşmak, doğru bilgiye dayanarak sevgili Peygamberimizi anlatmak için ortaya çıkmış ilmi bir haftadır." diye konuştu.

Bu vesileyle 28 yıllık bir birikim ve literatür oluştuğunu anlatan Görmez, ülkenin ve dünyanın içinden geçtiği süreçleri dikkate alarak, seçilen temalarla bu haftanın kutlandığını, bu senekinin de "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlendiğini söyledi.

Görmez, "Nihayet kutlu doğumunu idrak ettiğimiz Hz. Peygamber Muhammedül Emin ki, düşmanları onu emin olarak adlandırdılar. Emanın kaybolmasının iki sebebi var, inançsızlık ve adaletsizlik. İnanca zulüm karıştırmak güveni de ortadan kaldırıyor." sözlerine yer verdi.

Mehmet Görmez, 18 Nisan Salı günü Ankara'da bütün vatandaşların katılımıyla devlet ile millet kaynaşması ve bütünleşmesi çerçevesinde büyük açılış toplantısını yapacaklarını belirterek, her din görevlisine bu hafta büyük görevler düştüğünü, gerekirse kapı kapı dolaşarak herkese imanla beraber emanı taşımanın gayreti içinde olmaları gerektiğini söyledi.