Kütahya'da FETÖ/PDY davasında karar

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan dava açılan, örgütün "il imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ali Peksöz'e 15 yıl hapis cezası verildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Peksöz ile avukatı katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ve bu program üzerinden yazışmaları tespit edilen Peksöz, Bylock kullanmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Peksöz, silahlı terör örgütü yöneticisi olmadığını iddia ederek, "Hayatımda sinek ezmiş biri değilim. Teröre karşıyım. Her türlü terörü lanetliyorum. Darbeyi kim gerçekleştirdiyse devletimiz bulsun meydanda onları idam etsin. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı Ali Baba da mahkemeye delil olarak sunulan Bylock yazışmalarında Peksöz'ün il imamı olarak herhangi bir talimat vermediğini ve almadığını öne sürerek, müvekkilinin Bylock kullandığı doğru olarak kabul edilse dahi yazışmalarda il imamı olduğuna dair bir ifade bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Peksöz'ün, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kütahya'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı sırada açığa alınan Ali Peksöz, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kayıplara karışmış, Denizli'deki öğrenci evinde saklanırken yakalanmış, 5 Eylül 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.