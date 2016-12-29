Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen

TÜBİTAK ödül törenin

de konuşuyor.

Erdoğan, "Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere, 'terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları, bu konuda ilkeli tutarlı davranmaları' çağrısında bulunuyoruz. Buna karşılık Amerika başta olmak üzere kimi ülkeler kendilerince çeşitli bahaneler ileri sürüp harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere aleni destek verme yoluna gidiyor. Bunları da dile getirdiğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu." diyen Erdoğan, "Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üstelik, yalan üstüne yalan. Ne diyorlar? 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor.' El insaf. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. Bu noktada zayiatı veren biziz ve gerçekten başından itibaren Özgür Suriye Ordusu'nun verdiği çok ciddi zayiat var. Bu Özgür Suriye Ordusu'nu bizim içimizde bile bazı mahfiller terör örgütü olarak ilan ediyor. Özgür Suriye Ordusu terör örgütü falan değil, hatta Amerika'nın başında 'birlikte kuralım' dediği bir örgüttür. Ilımlı muhaliflerden oluşan direniş hareketidir. Biz şimdi onlarla beraber hareket ediyoruz, onlara gerekli desteği veriyoruz. Niye? Kendi topraklarında onları yalnız bırakmamak için"

"Kusura bakmayın biz bunu yutmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı ülkelerin terör örgütlerine yaptığı yardımlarla ilgili olarak da "Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımını yaparsanız, ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak 'Hayır biz silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz' derseniz, kusura bakmayın biz bunu yutmayız." dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz NATO'da sizinle beraberiz, NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO'daki ortağınız sizin bu bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz, bu bölücü terör örgütleri olarak kabul ettiğiniz bu örgütlere bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz NATO ittifakı içinde berabersek, eğer biz stratejik, model ortaksak, o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütünün yanında yer almayacaksınız."

"Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalıdır"

"Terör örgütleri eninde sonunda, mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaklardır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Nitekim bunun emareleri zaman zaman ortaya çıkıyor. Yılanla yatağa giren, ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalıdır. Türkiye'de patlayan bombaları film sahnesi gibi seyredip, bunların müsebbibi olan örgütlere kol kanat germeyi sürdürenleri, yarın aynı akıbetin beklediğini anlamak için müneccim olmaya gerek yok." şeklinde konuştu.

Erdoğan, terörle mücadeleye dair, "Aynı mücadelenin devamını Suriye'de, Irak'ta, gerekiyorsa başka yerlerde elbette vereceğiz. Ebediyete uğurladığımız her şehidimizin acısını yüreğimizde elbette hissedeceğiz. Bunlarla birlikte, mücadelemizin gelişme, kalkınma, büyüme yönünü de kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Asıl bunu yapmazsak, şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmiş oluruz. Asıl, kalkınma gündemimizden koparsak, milletimize karşı mahcup oluruz." dedi.

"Türkiye adım adım sınıf atlıyor"

"OECD 2017 Küresel Kalkınma Perspektifleri Raporu'nda, ülkemizi 'Yüksek ve Sürdürülebilir Kalkınma Grubu'nda gösteriliyor olması çok çok önemlidir. Aynı raporda, ülkemizin son çeyrek yüzyılda gelir farkını yüzde 10 azalttığı tespiti de yapılıyor. Bununla da kalınmıyor, kalkınma hızını bu şekilde sürdürmemiz halinde 2030'a kadar orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkacağımız tasavvur ediliyor. Bir başka ifadeyle, Türkiye adım adım sınıf atlıyor."

AA