'Kuşdili'ne Arap fenomenlerin ilgisi artıyor

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dili, Kuveytli sosyal medya fenomenlerinin ilgisini çekti.

Kuveytli üç sosyal medya fenomeni, vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen kuş dilinin kullanıldığı Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ü ziyaret etti.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede yüzlerce yıldır haberleşmede kullanılan ıslık dilinin, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmasının ardından dünya genelinde adından söz ettirdiğini söyledi.

Kültürel mirasın özellikle Ortadoğulu sosyal medya fenomenlerinin büyük ilgisini çektiğine işaret eden Uzuner, söz konusu kişilerin DOKA vasıtasıyla Giresun'a gelmeye başladığını belirtti.

Uzuner, bugün Kuveytli 3 sosyal medya fenomenini Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'e götürdüklerini ifade ederek "Burada ıslık dilini yakından gözlemle fırsatı yakaladılar. Muhteşem doğa eşliğinde canlı yayınlar yaptılar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar." dedi.

Fenomenlerin hem ıslık dili hem de yöreye hayran kaldıklarını vurgulayan Uzuner, "Islık dili onlara çok fantastik geldi. Büyük ilgi gösterdiler. İlerleyen dönemlerde tekrar gelerek bu dili öğrenmek ve çölde haberleşmede kullanmak istediklerini bize ilettiler." diye konuştu.

Uzuner, sosyal medya fenomenlerinin Giresun'un tanıtımı için büyük fırsat olduğuna dikkati çekerek, önümüzdeki günlerde bölgeye yeni grupların geleceğini söyledi.

Islık dili sayesinde Kuşköy'ün Giresun'un yeni turizm destinasyonlarından birisi haline geldiğine işaret eden Uzuner, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde bölgeye Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda turistin gelmesini bekliyoruz. Şu anda tur firmaları talep toplama çalışmalarını sürdürüyor. Kısa zaman içerisinde Kuşköy'ün, kültürel miras sayesinde turist çekmeye başlayacağına inanıyoruz."