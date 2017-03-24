Kuşadası'nda kaçakları taşıyan bot battı: 11 ölü

AYDIN

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışanları taşıyan lastik botun batması sonucu 11 kaçak boğuldu, 8 kaçak kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 13.57'de Davutlar açıklarında lastik botun battığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu gönderildi.

Arama kurtarma faaliyeti neticesinde 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Kurtarılanların botta 22 kişi oldukları bilgisini vermeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.