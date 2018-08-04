Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu

Kuş yuvalarına çocukların eli değdi

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sizin de Bir Kuş Yuvanız Olsun" Projesi ile anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerinin boyadığı kuş yuvaları ormandaki ağaçlara asıldı.

Kuş yuvalarına çocukların eli değdi

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sizin de Bir Kuş Yuvanız Olsun" Projesi ile anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerinin boyadığı kuş yuvaları ormandaki ağaçlara asıldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:37
0 Okunma
Kuş yuvalarına çocukların eli değdi

"Sizin de Bir Kuş Yuvanız Olsun" Proje kapsamında Karabük'te anaokulu ile ilk ve ortaokul öğrencileri, yaz etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 100 kuş yuvasını boyadı. Hazır hale getirilen kuş yuvaları, daha sonra Dikmen Orman İşletme Şefliği Hanköy mevkisinde belirlenen ağaçlara asıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlara zarar veren böceklerin artışını önlemek amacıyla biyolojik mücadele kapsamında zararlı böcekle beslenen böcekçil kuşları korumak ve çoğalmalarına yardımcı olmak için kuşlara uygun özelliklerde ahşap kuş yuvaları yaptırdıklarını söyledi.

Amaçlarının beslenme ve barınmada zorluk yaşayan, zararlı böcekleri yiyerek beslenen kuş türlerinin yaşamalarını ve çoğalmalarını sağlamak olduğunu belirten Beyazlı, "Çocuklarımızı da bu faaliyetimize dahil ederek, hem ormanlarımızın korunması ve çoğaltılması hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza orman sevgisini ve bilincini aşılamak istiyoruz. Bu faaliyetimiz diğer işletme müdürlüklerimizde de devam edecektir." diye konuştu.

Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş da orman zararlılarıyla mücadele kapsamında ve kuş popülasyonunun artmasına yönelik bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bunun yanında çocukların yaz tatilinde farklı etkinliklerle yararlı faaliyetler yapmasını da sağladıklarını kaydeden Ataş, "Güzel bir çalışma oldu. İnşallah bundan sonra her yıl bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ahşap kuş yuvaları, insan sağlığına zarar vermeyen ve kuşları hiçbir şekilde etkilemeyen su bazlı boyalarla boyandı. Çocuklarımız gerçekten çok büyük bir özen gösterdi. Çocuklarımız boyadıkları her ahşap kuş yuvasına da kendi isimlerini yazdı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sizin De Bir Kuş Yuvanız Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu
Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu
Cezaevi firarisi 'drone' yardımıyla yakalandı
Cezaevi firarisi 'drone' yardımıyla yakalandı
Vakfıkebir ekmeği tescillendi
Vakfıkebir ekmeği tescillendi
İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor
İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor
'400 proje, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemiştir'
'400 proje, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemiştir'
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon
'Stokçular saman fiyatlarını yükseltiyor'
'Stokçular saman fiyatlarını yükseltiyor'
Kilis'te PYD/PKK üyesi 5 terörist yakalandı
Kilis'te PYD/PKK üyesi 5 terörist yakalandı
Afyonkarahisar'daki 'küçük Brüksel'
Afyonkarahisar'daki 'küçük Brüksel'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ