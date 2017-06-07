Kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), tarafından yapılan yazılı açıklama:

“Dünyayı izliyor, Türkiye’yi anlatıyoruz”

1862 yılında Matbuat Müdürlüğü olarak yola çıkan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM)’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Bir asra dayanan kurumsal hafızasıyla Cumhuriyetin en köklü ve öncü kurumlarından biri olan BYEGM, basın tarihimizin de en yakın tanıklarından biridir.

Büyüyen ve gelişen Türkiye vizyonundan hareketle, dünyada ve medyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak her geçen gün kendini yenileyen, Türkiye’nin referans kurumlarından Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği hizmet ve faaliyetleri ile Dünyayı izlemeye, Türkiye’yi anlatmaya devam ediyor.

1862 yılında Maârif-i Umumiye Nezaretine bağlı olarak Matbuat Müdürlüğü adı ile kurulan, 7 Haziran 1920’de "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumisi" ve 1984’te Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü adını alan BYEGM, ülkemizin uluslararası saygınlığını artırma ve küresel düzeyde gerçekçi bir Türkiye algısı oluşturma misyonuyla faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Merkez teşkilatı, 19 il müdürlüğü, yurtdışındaki 39 basın müşavirliğiyle BYEGM, dünyadaki gelişmelerin karar vericilere zamanında ve doğru şekilde yansıtılması, yerli ve uluslararası basın mensuplarının çalışabilmeleri için uygun ortam oluşturulması ile Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesi yolunda dinamik kadrosuyla çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’nin tanıtımında önemli bir rolü olan BYEGM ayrıca Türk Basınının güçlenmesinde de merkezi bir konumda. Yerli ve uluslararası basın mensuplarının işlerini kolaylaştırmak için basın kartı düzenlemesi, akreditasyon ve mihmandarlık hizmetleri gerçekleştiren Genel Müdürlük, yerel medyanın güçlendirilmesi için eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları ve basın özendirme yarışmaları düzenliyor. Kamu kurumları arasında dijital iletişimde ilk sıralarda yer alan BYEGM, etkin sosyal medya hesapları ve 4 dilde internet yayıncılığı ile Türkiye’nin tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli rol üstleniyor.

6 dilde Türkçe haber tercümesi ile Türkiye ile ilgili önemli haberleri uluslararası kamuoyuna duyuran BYEGM, günün her saati dünya basınını takip ederek, Türkiye’yi ilgilendiren konularda çıkan haberleri 32 dilden Türkçeye tercüme ediyor. Küresel düzeyde gerçekçi bir Türkiye tasavvuru oluşturmak için Afrika’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlara dünyanın dört bir yanından gazeteci heyetlerini Türkiye’de ağırlayan BYEGM, düzenlediği medya buluşmaları, seminer ve forumlarla uluslararası işbirliği mekanizmalarını hayata geçiriyor.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bugün de Türkiye’nin etkin bir şekilde tanıtılması, Dünya genelinde doğru bir Türkiye algısının oluşturulması, ülkemizin iletişim stratejisinin oluşturulmasına katkı sunmaya, dünyayı izlemeye ve Türkiye’yi anlatmaya devam ediyor."