Kuru yük gemisini arama çalışmalarında dördüncü cesede ulaşıldı

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarının 7. gününde dördüncü cesede ulaşıldı.

Şile Kaymakamı Salih Yüce, yaptığı açıklamada, daha önce üç cesedin çıkarıldığı gemi batığında bir cesede daha ulaştıklarını belirtti.

Yaklaşık bir saat içinde cesedin karaya çıkartılacağını aktaran Yüce, kimlik tespiti için cenazenin Şile Devlet Hastanesi'ne götürüleceğini, bu işlemin tamamlanmasının ardından da Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini ifade etti.

Yüce, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.