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Kurtulmuş: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Sonunda göreceksiniz, Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir." dedi.

Kurtulmuş: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Sonunda göreceksiniz, Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir." dedi.

13 Mart 2017 Pazartesi 13:50
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Kurtulmuş: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir

İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Merkezinde düzenlenen toplantıdaki "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Ekonomisine Etkileri" başlıklı konuşmasında, 16 Nisan'daki halk oylaması kapsamında bir kampanya sürecinin yürütüldüğünü söyledi.

Bu süreçte kampanyanın, alışık olunmayan, dışarıdan müdahil olan misafirleri bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunun Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren anayasa değişikliği paketi olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, referandumla ilgili yurt dışındaki vatandaşların da oy kullanacağını dile getirdi. Her seçim ve referandum kampanyasının eşit koşullarda yapılabilmesi gerektiğini aktaran Kurtulmuş, farklı kanaat sahibi olanların rahatlıkla propaganda yapabilmesinin, oy verecek insanları etkilemek için çalışmanın bu dönemde son derece normal, demokratik ve yasal olduğunu ifade etti. 2014'te yapılan toplantılarda hiçbir tartışma, kavga ve gürültü olmadığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Güle oynaya vatandaşlarımız son cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışında oy kullandı. Aynı şeyin şimdi olması ve beklenilen durum bu olmasına rağmen maalesef Avrupa'dan arka arkaya Türkiye'deki referanduma ilişkin sesler çıkmaya başladı. Önce Avusturya'nın Dışişleri Bakanı 'Sakın ha Erdoğan gelmesin' dedi. Arkasından Almanya'dan çok sayıda ses yükseldi. En son olarak da Hollanda maalesef hiçbir şekilde kabul edilmeyecek, hiçbir şekilde müsamaha, tolere etmeyeceğimiz bir anlayışsızlıkla, edepsizlikle, terbiyesizlikle önce Dışişleri Bakanımızın oraya inmesine müsaade etmedi, arkasından da Aile Bakanımıza karşı yaptığı son derece çirkin, terbiyesiz tavırla maalesef Türkiye-Hollanda ilişkilerini son derece gerilimli noktaya getirdi."

Türkiye'deki kampanyanın Hollandalıları, Almanları ve Avusturyalıları ilgilendirmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, oradaki vatandaşların anayasal hakları olarak oy kullanacağını, o ülkelerin de oy kullanılması için şartları hazırladığını anlattı.

"Bunu anlamak mümkün değil"

"Hem oy verin hem de oy verme kampanya sürecinde propaganda yapmayın diyeceksiniz." değerlendirmesini yapan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu akıl, mantık ve izan dışı bir davranıştır. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. Buna gerekli her türlü cevap verilecek. Sonunda göreceksiniz Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir. Daha vahim problem şu; aslında biz Avrupa için, Avrupalı siyasetçiler için Avrupa'yı daha iyi bir geleceğin beklemediğini görüyoruz. Onlar adına üzülüyoruz, endişeleniyoruz. Bu tavırların her birisi son 5-6 yıldır Avrupa'da yükselen aşırı sağın, neofaşizmin, neonazizmin ayak sesleridir. Rap rap rap geliyor. Eğer bu girdaba kapılırlarsa, Avrupa'daki bu aşırı ırkçı, göçmen karşıtı, yabancı düşmanı, İslam düşmanı, özellikle Türkiye karşıtı bu tavrın içerisinde Avrupalı siyasetçiler kalırsa bu, Avrupa'daki aşırı sağcı neonazilerin ekmeğine yağ sürecek, birkaç sene sonra Avrupa'nın mutedil siyasetçileri kendi seçim kampanyalarını yapamayacak hale geleceklerdir. Dolayısıyla hepsinin aklını başına almalarını tavsiye ediyoruz."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa'nın demokrasinin kuralları içerisinde mutedil davranması, İslamofobik ve Türkiye düşmanı bu dalganın altında boğulmaması gerektiğini vurgulayarak, bunun en büyük zararı Türkiye'ye değil kendilerine vereceğini vurguladı.

"Saldırıları Avrupa'da yaşayan herkes gördü"

Kurtulmuş, bunun göçmen ve İslam düşmanlığı şeklinde kalmayacağına, 2. Dünya Savaşı öncesinde görüldüğü gibi bu sefer Avrupa milletlerinin birbirlerine karşı düşmanlığının körükleneceğine işaret ederek, "Kendi gelecekleri için şuna dikkat etsinler. Bizim için oradaki vatandaşlarımızla toplantıları engelleyebilirler. Eyvallah, oradaki vatandaşlarımızla görüşmemiz, konuşmamız için illa bir salona gelip ya da bir meydanda konuşmamız gerekmiyor. Biz oradaki vatandaşlarımızla gönülden gönüle, yürekten yüreğe konuşuyoruz. Vatandaşlarımız bunların ne manaya geldiğini çok iyi bir şekilde görüyor." dedi.

At ve köpeklerle yapılan saldırının sadece Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından değil, diğer insanlar tarafından da görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, "İsterse Avrupalı siyasetçiler aşırı sağcıların korkularından çıt çıkarmasınlar ama biz biliyoruz ki Avrupa'daki makul kitlelerin o köpekli, atlı saldırılardan ciddi şekilde vicdanları yara aldı. İnsanlık adına bu saldırılardan üzüntü duyan insanların, kitlelerin olduğunu da biliyoruz. Bunları inşallah aşarız. Sonuçta sel gider kum kalır. Hollanda ve Avrupa yeni bir ırkçı tavrın utancını asırlar boyunca yaşar. Bize, Türkiye'ye, oradaki Türk vatandaşlarımıza bir şey olmaz. Bu işin sonununda kazançlı çıkarız." diye konuştu.

Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte yurt dışında yaşayan, o topluma entegre olan vatandaşlara karşı birtakım provokasyonlar olabileceğine işaret ederek, orada yaşayanlara, buna karşı uyanık, birlik ve beraberlik içerisinde olmaları uyarısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşHollandaözür Dileme
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