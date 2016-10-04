Kurtulmuş Başpehlivan Kara’yı kabul etti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kırkpınar yağlı güreşlerinin, yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğunu belirterek, "Yağlı güreş, ata sporlarımızın en önemlilerinden birisi. Bunun canlı bir şekilde bugünlere kadar taşınmış olması sevindiricidir." dedi.

Kurtulmuş, 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara’yı makamında kabul etti.

Kurtulmuş, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen kabulde, Ordu’dan hemşehrisi olan Recep Kara’nın Türkiye’nin yetiştirdiği sayılı pehlivanlardan birisi olduğunu ve Kara ile gurur duyduğunu söyledi.

Ordu’da geçmiş dönemlerde de çok sayıda Türkiye çapında pehlivan yetiştiğini dile getiren Kurtulmuş, uzun bir aradan sonra Ordu'dan altın kemer sahibi bir pehlivanın çıkmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Kırkpınar yağlı güreşlerinin, Türkiye’de yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Yağlı güreş, ata sporlarımızın en önemlilerinden birisi. Bunun canlı bir şekilde bugünlere kadar taşınmış olması sevindiricidir. Böyle değerli pehlivanlarımızın çıkmış olması, ata sporumuza çok daha önemli bir katkı sağlıyor." dedi.

Recep Kara’yı tebrik eden Kurtulmuş, “Kendisine başarılar diliyorum. Bütün pehlivan kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye’den, Ordu’dan, Ünye’den de bundan sonraki dönemlerde çok sayıda şampiyon kardeşlerimiz çıkar. Kendisini burada, Başbakanlıkta ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.” diye konuştu.

"Biz bu kültür mirasının bugünkü temsilcileriyiz"

Kara, şöyle konuştu:

“Yağlı güreşler, sadece bir spordan ibaret değil. Dualarla, tekbirlerle, salavatlarla, davul zurna eşliğinde yapılan bir organizasyon. Yaptığımız her işin manası vardır. Tamamen Türk ve İslam geleneğini yansıtıyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bu kültür mirasının bugünkü temsilcileriyiz. İnşallah bizden sonra da bu kültür mirasını devralacak arkadaşlarımız çıkacaktır. Türk sporu, her zaman bayrağını en üst seviyelerde dalgalandırıyor ve dalgalandırmaya devam edecek.”