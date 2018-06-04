"Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir"

Zehra Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen kanaat önderleriyle iftar programına katıldı, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya aracılığıyla davet edildiğini anlatan Müslim, Müslümanları faziletli ramazan ayında bir araya getiren toplu iftar organizasyonunun önemine değindi.

"Afrin'e gidip halkı irşat için izin talep ediyoruz"

Bu davete, bazı insanlarla bir arada olmak ve bazı konuları görüşmek için katıldığını anlatan Müslim, "Türkiyeli ve Suriyeli bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum; bu akan kanın devam etmesi boşunadır, yeter artık. Kan dökmek, ne İslamiyet'e ne de insanlığa sığar, caiz değildir. Başkalarının bizi koçbaşı olarak kullanmalarına fırsat vermemeli ve Müslüman kardeşlerimizi öldürmemeliyiz. Bu yanlışı yapanları hiçbir zaman hoş karşılamadık ve karşılamayacağız." diye konuştu.

Müslümanlar arasında birliğin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Müslim, şöyle devam etti:

"Müslümanların haricinde hakiki anlamda Kürtlerin haklarını verecek kimse yoktur. Bu yüzden de iktidarı elinde bulunduran Müslümanların arkasında durmalıyız, onlara destek olmalıyız. Konuşma özgürlüğü, eğitim hakkı, üniversite kurma hakkı gibi kazanımlar inşallah Müslümanların sayesinde gerçekleşecektir. Tekrar etmekte fayda görüyorum, silahla bir yere varılmaz ve Müslümanlarla bir olun. 20 yıl önce Kürt'üm demek yasaktı. 20 yıl önce çarşıda pazarda Kürtçe konuşamazdınız. Fakat çok şükür Kürtlerin artık televizyonları, gazeteleri var. Eğer Müslümanlarla bir olurlarsa süreç içerisinde diğer haklarını da elde edeceklerdir."

Afrin halkının bir uyanışa ihtiyacı olduğunu kaydeden Müslim, "Afrin halkı 50 yıldır aynı yanlışı yapmaya devam ediyor. Suriye'de komünizm ilk olarak Afrin'de ortaya çıktı. O zamanlar onlara din ve diyaneti öğretecek dini kadrolar yoktu. Şimdi de Kürt alimleri olarak, Afrin'e gidip halkı irşat için izin talep ediyoruz. Eğer izin verilirse biz de gidip onlara hata ve yanlışlarını ve doğru yolu göstereceğiz ki İslam'a dönsünler." ifadelerini kullandı.

"Bütün Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlere verdiği söz ve vaatleri yerine getireceğine olan inancını dile getiren Müslim, "Çünkü Erdoğan Müslüman ve mümin bir insandır. Müslüman ve mümin bir insan da verdiği sözü yerine getirir. Bu yüzden şu aşamada bence bütün Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir." dedi.

Prof. Dr. Müslim, İslam dünyasının uyanış sürecinde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar uykudaydık, uykuda olan birini uyandırmak gerek. Şu an uyanma merhalesindeyiz, uyandığımızda, inşallah yolumuzu belirleyip yürüyeceğiz. İslam hüküm sürdüğünde önüne hangi engel gelirse gelsin, bunları aşacaktır."

Hafız Esed tarafından karşıt görüşleri nedeniyle Suriye'den sürgün edilen Mustafa Müslim, yıllar sonra döndüğü Suriye'de ise kardeşi Salih Müslim'in yöneticileri arasında bulunduğu PYD terör örgütünün tehdidi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmek zorunda kaldı.

Türkiye'de Ez Zehra Üniversitesini kuran ve rektörü olan Müslim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden temizlediği Cerablus, El Bab gibi şehirlerde eğitim programlarında öğretim görevlisi olarak çalışıyor.